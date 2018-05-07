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В ЛДПР предложили расширить поддержку детей ветеранов боевых действий
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В ЛДПР предложили расширить поддержку детей ветеранов боевых действий 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР Александр Шерин, Елена Строкова и Александр Курдюмов внесли в Госдуму проект, которым предлагается предоставить ветеранам боевых действий право на получение социальной поддержки для своих детей дошкольного возраста, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Как отмечают депутаты, ветераны боевых действий, в том числе, урегулировали конфликты и восстанавливали конституционный строй в Таджикистане, Приднестровье, Дагестане и Чечне, участвовали в Северо-Кавказских операциях, направлялись на работу в Афганистан или Сирию.
"Проектом федерального закона предполагается предоставить ветеранам боевых действий дополнительные меры социальной поддержки в виде внеочередного права на зачисление детей ветеранов боевых действий в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, имеющих интернат, летних оздоровительных учреждениях", — говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы полагают, что принятие закона позволит обеспечить ветеранам боевых действий достойную жизнь и подтвердить их заслуги перед Россией.
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