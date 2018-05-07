В ЛДПР предложили расширить поддержку детей ветеранов боевых действий

Как отмечают депутаты, ветераны боевых действий, в том числе, урегулировали конфликты и восстанавливали конституционный строй в Таджикистане, Приднестровье, Дагестане и Чечне, участвовали в Северо-Кавказских операциях, направлялись на работу в Афганистан или Сирию.

"Проектом федерального закона предполагается предоставить ветеранам боевых действий дополнительные меры социальной поддержки в виде внеочередного права на зачисление детей ветеранов боевых действий в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, имеющих интернат, летних оздоровительных учреждениях", — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы полагают, что принятие закона позволит обеспечить ветеранам боевых действий достойную жизнь и подтвердить их заслуги перед Россией.