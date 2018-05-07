Ещё
В СК рассказали о мерах по предотвращению несчастных случаев с детьми
Далее:
Читайте также:
Ещё

В СК рассказали о мерах по предотвращению несчастных случаев с детьми 

RT на русском 1 час назад
Следственный комитет России по Оренбургской области рассказал о мерах по предотвращению несчастных случаев с детьми, сообщает Ria56.
Как отметили в ведомстве, за последние пять лет в регионе сохраняется тенденция роста несчастных случаев с несовершеннолетними. В особую группу риска входят малыши от одного года до семи лет.
Следователи обратились к родителям с просьбой проявлять бдительность и принимать необходимые меры, чтобы обезопасить детей от падения из окон.
В частности, напомнили в ведомстве, ребёнок не должен в одиночестве находиться в помещении с открытыми окнами или с окнами, которые он может самостоятельно открыть.
В случае с пластиковыми окнами следует поставить раму на режим фронтального проветривания, поскольку в таком случае малыш вряд ли сможет открыть окно полностью. В то же время, отметили в комитете, нельзя надеяться на режим «микропроветривания».
Родителей также просят не ставить ребёнка на подоконник, не позволять ему на него взбираться, пресекать любые попытки подобных действий. Кроме того, рекомендуется рассказывать детям об опасности падения из открытого окна.
Ранее URA.RU сообщало, что водитель мусоровоза признал свою вину по делу о гибели школьника в Сургуте.
RT на русском: последние новости
В Петербурге ударившая трёхлетнего ребёнка ногой женщина приговорена к году колонии В Татарстане должны завершить капремонт детских оздоровительных лагерей до 25 мая В Финляндии задержана гражданка Зимбабве, прилетевшая из России с чужими детьми
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я хочу раздеться»12
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали9
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу35
Как снимали самую эротическую сцену советского кино3
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение