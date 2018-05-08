Веселый сценарий выпускного в детском саду 2018 год

В жизни ребёнка тоже случаются волнительные моменты по пути к взрослению. Первой серьёзной ступенькой на лестнице во взрослую жизнь является выпускной в садике, который должен запомниться надолго и подготовить ребёнка к следующей ступени — школе. Чтобы выпускной в детском саду прошел незабываемо, он должен быть веселый, интересный и оригинальный.

Выпускной бал «Волшебник изумрудного города»

В ходе утренника дети продемонстрируют родителям навыки, приобретённые в детском саду. Малыши попрощаются с садиком и воспитателями, поблагодарят педагогов. Атмосфера сказки создаст праздничное настроение у всех участников мероприятия. Несмотря на обилие персонажей, в выпускном бале задействованы все дети.

Действующие лица:

Ведущие;

Элли;

Страшила;

Железный Дровосек;

Трусливый Лев;

Гуси;

Незнайка;

Кнопочка;

Двойка;

Ноты;

Фея Стелла;

Дети;

Скрипичный ключ.

Ход мероприятия

Заходят дети, держась за руки, становятся посередине зала. В это время музыкант играет или включает вальс. Первая ведущая:

-Цветут сады, так рано, спозаранку, соловушка так весело свистит. Наш детский сад на сказочной полянке, в весёлый день немножечко грустит. Сегодня в нашем милом светлом зале ребята собрались в последний раз Здесь будет море радости и капелька печали —они от нас уходят в первый класс.

Вторая ведущая: — Позади остался садик, беззаботные деньки,

скоро первые оценки вам поставят в дневники. Раньше вы играли в школу, но закончилась игра, вам завидуют сегодня дошколята со двора.

Дети читают стихи.

Все дети выходят в середину зала и поют песню «Прощайте игрушки» Дети рассаживаются по своим местам.

Дети читают стихи.

Опять выходят все дети, становятся перед родителями, поют песню «Теперь мы первоклашки» Дети рассаживаются по местам.

Читают 7 ой и 8 ой ребёнок.

Дети танцуют прощальный вальс. Садятся на места. Предоставляется слово заведующей детским садом. …

Первая ведущая: -Очень скоро, дорогие наши будующие первоклассники, для вас прозвенит первый школьный звонок. С того момента вы отправитесь в новую сказку, под названием страна знаний.

Вторая ведущая: -Сейчас мы проверим, насколько внимательно вы занимались в садике и чему успели научиться. Мы будем говорить начало фразы, а вы, ребята, должны её правильно закончить.

Воспитателя попеременно читают:

— буквы все от А до Я на страницах (букваря); — чтобы ручкою писать, приготовим мы (тетрадь); — в коридоре топот ног, кто зовёт всех в класс? (урок); — очень скоро встретит вас светлый и просторный (класс);

Первая ведущая:— Какие вы все молодцы! Все знаете! Экзамен сдали на отлично! Стали дисциплинированны и научились дружить. Вы уже все умеете и готовы к школе. Сейчас мы вручим вам дипломы, которые станут пропуском в первый класс.

Обращают внимание на большой сундук. — Вот они, ваши документы! Идут открывать— Ой! А где же ключ? Он же только что лежал на сундуке. Что же делать? Как вручить дипломы? Ведь без них наши ученики не смогут поступить в первый класс! Ребята, может вы видели ключ?

Вторая ведущая:— Может кто-то неудачно пошутил?

За кулисами слышен сильный грохот, как-будто рушится дом. Входит Элли и оглядывает всех участников мероприятия.

Элли: -Здравствуйте. А где я? Вы кто?

Первая ведущая: -Детишки нашего садика. Они с отличием закончили детский сад и готовы пойти в первый класс. Мы хотели выдать им дипломы, но ключ от сундука потерялся и мы не знаем, что делать.

Элли: — И я тоже потерялась. Я собиралась идти за букварем в школу, но налетел страшный ураган. Я спряталась. А когда вылезла из укрытия, оказалась здесь. Теперь мне тоже не понятно где я, и как попасть домой. Плачет.

Вторая ведущая: — А ты одна пряталась? Тебе не было страшно?

Элли: Вытирает слезы. — Точно! Я же была с Тотошкой! Это мой песик, он испугался урагана и мы спрятались в домике вместе. Где же он? Ищет. Убегает и возвращается с игрушкой собаки в руках. У игрушечного песика записка. — Где ты это взял, Тотошка? Отдай! Элли отдаёт записку ведущей.

Первая ведущая читает: — Ключ не потерялся. Здесь вы его не найдёте. Его украла злая колдунья Голубой Страны — Гингема, чтобы испортить детям праздник. Гингема спрятала ключ, чтобы весёлый, интересный выпускной не состоялся и дети не смогли пойти в школу. Но не отчаивайтесь. Вам поможет Волшебник Изумрудного Города — Великий Гудвин. Чтобы его найти вам надо идти по кирпичной дорожке, никуда не сворачивая. По пути надо исполнить три заветных желания первых встречных. Желания станут пропуском в Изумрудный Город.

Вторая ведущая: — Ну что ж, ребята, готовы идти к Гудвину? В добрый путь! Играет 1-й куплет «Песенки друзей». Дети идут друг за другом по залу. Впереди них Элли с Татошкой. В это время декорации меняют на подсолнухи. Когда заканчивается музыка, дети видят Страшилу, который машет руками.

Страшила: — Кыш, кыш, надоедливые вороны! Что вы ко мне пристали! Убирайтесь отсюда!

Элли: — Привет, я Элли. А ты кто? Почему ты так высоко забрался? Тоже от урагана прячешься?

Страшила: — Здравствуй, девочка, меня Страшила зовут. Я тут сижу, и ворон отпугиваю, чтоб подсолнухи не поклевали.

Элли: — Так ты же совсем нестрашный. Наоборот — милый и смешной.

Страшила: — Вот это то и плохо, что нестрашный. Вороны меня ни капельки не боятся. Если б я смог спуститься, я бы сразу их всех сумел прогнать. Надоели, приставучие!

Элли: — Если это твоё заветное желание, я могу помочь. Вытаскивает палку из рукавов Страшилы. — Гингема украла и спрятала ключ от сундука с дипломами и наслала на наш с Тотошкой домик ураган. Теперь нам надо добраться в Изумрудный Город к Гудвину. Он поможет мне вернуться домой, а детям отыскать ключ. Ведь без них ребята не попадут в школу.

Страшила: — А что такое эта школа? Там тоже много надоедливых ворон?

Первая ведущая: — Школа — это место, где учителя будут давать детям новые знания и умения, чтобы они смогли поступить в институт и найти хорошую работу.

Страшила: — А за что они будут давать знания? За подсолнечные семечки, конфеты, шоколадку?

Первая ведущая: — Нет, страшила, учителя будут давать знания в обмен на старания и желание учится.

Страшила: — А чему они будут учиться?

Первая ведущая: — В первом классе ребята научатся читать, писать, рисовать, петь и считать.

Страшила: — Кого считать? Ворон?

Первая ведущая: — Не только. Дети научатся складывать многозначные числа. Простым примерам мы их уже научили. Вот сколько будет 2+2, ты знаешь?

Страшила: — М-м. Мотает головой.

Первая ведущая: — А ребята знают. Сколько будет 2+2? Обращается к детям. Дети отвечают. Ведущая загадывает ещё несколько простых примеров.

Включается фонограмма или музыкант играет частушки. Влетает Баба-Яга на венике, следом гуси. Баба-Яга поёт частушки.

Говорит: — Ну-ка, гуси, вылетайте, кто такие разузнайте!

Два гуся: — Га-га-га! Га-га-га! Вы откуда и куда? 2 раза, обращаясь к детям, воспитателями и Элли.

Первая ведущая: — Это наши ребята, они окончили с отличием детский сад и собираются идти в первый класс Баба-Яга и гуси поют частушки попеременно.

Говорит: — Ну-ка, гуси, помогите и контрольную решите.

Первая ведущая: — Поможем бабушке с задачками? Обращается к детям. Ребята отвечают. Гуси поют загадки.

Баба-Яга: — Спасибо, добрые гуси. А теперь повеселите ребят и станцуйте с ними задорный танец. Гуси и дети танцуют под музыку «Два весёлых гуся».

Баба-Яга: — Вот это да! Порадовали, так порадовали! А как к математике готовы! Молодцы ребята!

Певая ведущая: — Это ещё не все, чему дети научились. Обращается к ребятам: — Может сыграем в игру для закрепления математических знаний? Ребята отвечают. Игра «Раз, два, три, четыре, пять»

Страшила: — Как хорошо много знать. Я передумал. Теперь моё заветное желание — сменить солому в моей голове на мозги.

Элли: — Ну тогда пойдём с нами в Изумрудный Город. Он и тебе поможет набраться ума.

Страшила: — Конечно! Побежали скорее! Играет второй куплет «Песенки друзей». Элли, Тотошка и дети опять обходят зал и рассаживаются по местам. Во время звучания музыки, декорации меняются на ёлку. Появляется Железный Дровосек с топором.

Страшила: — Элли, кто это?

Элли: — Я не знаю, давай спросим.

Страшила: — Он не двигается и не разговаривает, что с ним?

Элли: — Может заржавел? Он же из железа.

Страшила: — А что это рядом с ним?

Элли: — Так это ж масленка! Давай смажем его! Смазывают.

Дровосек: — Ой, спасибо, добрые люди. Я тоже когда-то был человеком, пока Гингема меня не заколдовала. Я стал железякой и теперь боюсь дождя.

Элли: — Вот злая тётка! Она и меня с домиком унесла и ключ от сундука с дипломами у ребят забрала и тебя заколдовала. А у тебя есть заветное желание?

Дровосек: — Если я уж превратился в железку, мне хотя бы сердце иметь человеческое. Горячее. Я тоже хочу любить и дружить со всеми. Вон какие ваши ребята дружные. А у меня пока нет друзей.

Страшила: — Не переживай, теперь мы все — твои друзья. Посмотри в зал, как нас много. Пошли с нами к Гудвину. Он подарит тебе настоящее сердце и ты сможешь найти себе ещё больше новых друзей. Мне — ум. Элли отправит домой, а детям поможет поступить в первый класс.

Дровосек: — Да, в школе много ребят. Я бы тоже нашёл себе там друзей. Ведь в школе учатся только дружные ребята и помогают во всем друг другу. А ваши дошколята такие?

Вторая ведущая: -Конечно, ты можешь сам в этом убедится. Играет песня «Кузнечик», входит Незнайка и Кнопочка.

Кнопочка: — Ты такой нарядный, Незнайка. На праздник собрался?

Незнайка: — Да. Пришёл к ребятам в детский сад на их весёлый интересный выпускной бал. Хочу, чтоб они меня с собой в школу взяли. Я и песню к празднику выучил.

Кнопочка: — Спой. А мы с ребятами послушаем и решим, пустят тебя в школу или нет.

Незнайка: — Я один стесняюсь. Может быть вы мне поможете?

Все: — Да.

Песня «В школу»

Кнопочка: — Спел ты хорошо, может ты и танцевать умеешь?

Незнайка: — Нет, танцевать не умею. Может ребята умеют, и меня научат?

Кнопочка: — Конечно! Наши дети многому научились в детском саду. И петь, и танцевать. К детям: — Научим Незнайку? Дети отвечают и все выходят на танец «Том и Джерри». Танцуют. Входит Двойка.

Двойка: — Привет. Я слышала, вы тут в школу собрались. Я — с вами.

Незнайка: — Зачем?

Двойка: — Как? Я же в школе самая главная оценка!

Песня «Двойка»

Кнопочка: — Не слушайте ее. Все же знают, что двойка — плохая отметка. Никто не хочет быть лентяем.

Незнайка двойке: — Шла бы ты лучше домой грамоте учиться.

Двойка: — Еще встретимся.

Вторая ведущая: — Молодец, Незнайка. Давай-ка мы лучше научимся портфель в школу собирать. И цветок для Кнопочки в него положим. Цветок не простой будет, а с оценками, которые ребята будут получать в школе.

Игра «Собери цветок»

Игра «Собери портфель»

Дровосек: — Какие вы дружные. Возьмите меня с собой к Гудвину. Играет третий куплет «Песенки друзей». Дети, Элли с Тотошкой, Страшила и Дровосек обходят зал. В это время опять идёт смена декорации. За ширмой виден Лев, который не выходит.

Эли: — Кто там? Выходите, не бойтесь, у нас весело.

Лев: — Здравствуйте, а откуда вы знаете, что я боюсь?

Элли: — Ну, вы же рычите на моего Татошку, а смелые львы не рычат на маленьких песиков.

Лев: — Я знаю, что не рычат. И знаю, что лев — царь зверей и не должен бояться. Но я не могу. Мне не хватает смелости и я не знаю, где её найти.

Элли: — Это ваше заветное желание? Мы можем взять вас с собой в Изумрудный город, если вы перестанете рычать. Мы идём к Гудвину за помощью. Ребята в школу не могут попасть из-за Гингемы. А Гудвин должен помочь. Он и тебе смелость найдет.

Лев: — У меня в лесу тоже школа есть. Я пока от своей боязливости туда не хожу, но очень хочу. А вот другие звери учатся. Знаете, как они петь там научились!

Вторая ведущая: — Наши дети тоже петь умеют. К детям: — Споем для льва? Ребята отвечают. Поют песню «Чудесный праздник».

Выбегают нотки и скрипичный ключ.

Скрипичный ключ: — Я мальчишка симпатичный, под названьем Ключ Скрипичный. Господам и дамам я играю гаммы. Ноты поют загадки.

Скрипичный ключ: -Все загадки отгадали, инструменты все узнали. Постараемся немножко, и сыграем вам на ложках.

Ансамбль ложкарей

Лев: — Какие смелые и задорные ребята. Я иду с вами. Играет четвёртый куплет «Песенки друзей». Все опять проходятся по кругу, в это время декорация меняется. Появляется ширма с нарисованной страшной головой.

Голос из-за ширмы: — Я Гудвин! Великий и ужасный! Что вам здесь надо?!

Элли: — Нас много. Я Элли, злая Гингема наслала на мой домик ураган и нас с Тотошкой унесло далеко от дома, мы теперь не можем вернуться. Это Страшила — он хочет стать умным. Это Железный Дровосек — ему нужно сердце. Это Лев — он трусливый и хотел попросить у тебя смелости. А это наши любимые дети. Они закончили детский сад и ждали свои дипломы. Но Гингема спрятала ключ от сундука. А без дипломов ребят не примут в школу. Мы все пришли к тебе за помощью.

Голос из-за ширмы: — Надо подумать, давайте поговорим об этом завтра. Включается лай щенка. Из-за ширмы выбегает человек, за ним Тотошка.

Гудвин: — Ай, уберите его, ай, боюсь, помогите!

Все: — Кто вы?

Гудвин громко: — Я Гудвин, Великий и Ужасный.

Элли: — Вы не волшебник?

Гудвин: — К сожалению, нет. Я просто человек. Меня сюда занесло на воздушном шаре.

Элли плачет: — Я не попаду домой.

Страшила: — Я не получу сердце.

Дровосек: — А я останусь без ума.

Лев: — Я так и буду трусом.

Гудвин: — Элли! На тебе же волшебные туфли. Все обращают внимание на серебряные башмачки Элли. Стукни каблучками три раза. Элли стучит, все считают. Появляется Фея под музыку «Волшебница».

Фея: — Я повелительница Розовой страны. Я помогу всем обрести желаемое. Раздает всем флакончики с соком.

Лев выпивает: — Спасибо! Теперь я должен торопиться к своим поданным. Я же царь! Уходит.

Дровосек выпивает: — Я чувствую, как начало биться моё сердце. Теперь я счастлив. Спасибо! Уходит.

Страшила выпивает: — У меня нет слов выразить свою признательность, я безмерно счастлив! Уходит.

Фея даёт Элли и Гудвину воздушный шарик: — А это — вам. Через несколько минут он превратится в огромный шар и отправит вас по домам. Поторопитесь. Элли и Гудвин уходят.

Фея даёт детям ключ: — Вот ключ, но он откроет сундук, если пообещаете хорошо учиться Обещаете? Дети обещают.

Вторая ведущая: — Прими, добрая Фея, в благодарность подарок от ребят.

Дети танцуют танец «Добрый жук».

Фея: — Спасибо, мои дорогие, мне пора. Уходит.

Дети поют прощальную песню «В добрый путь»

Слово предоставляется родителям.

Вручение подарков и дипломов.

Благодаря такому оригинальному сценарию, выпускной в детском саду пройдёт весело и интересно. В атмосфере сказки дети ещё раз вспомнят навыки, обретенные в садике. В игровой форме ребятам напомнят о важности дружбы.