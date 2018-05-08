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Меланья Трамп объявила кампанию по поддержке детей
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Меланья Трамп объявила кампанию по поддержке детей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Первая леди США Меланья Трамп объявила кампанию «Be Best», направленную на поддержку детей, сообщает Associated Press.
"Как мать и как первую леди меня заботит, что в сегодняшнем быстро развивающемся и всюду связанном мире дети могут быть меньше подготовлены к выражению или контролированию своих эмоций, и часто обращаются к формам деструктивного или зависимого поведения, таким как травля, наркомания или даже самоубийство", — сказала Меланья на церемонии открытия кампании.
Кампания направлена на обеспечение социального благополучия детей, исследование влияния на них социальных сетей и другим проблемам.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп похвалил жену за организацию приема для президента Франции Эммануэля Макрона.
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