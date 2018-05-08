Меланья Трамп объявила кампанию по поддержке детей

"Как мать и как первую леди меня заботит, что в сегодняшнем быстро развивающемся и всюду связанном мире дети могут быть меньше подготовлены к выражению или контролированию своих эмоций, и часто обращаются к формам деструктивного или зависимого поведения, таким как травля, наркомания или даже самоубийство", — сказала Меланья на церемонии открытия кампании.

Кампания направлена на обеспечение социального благополучия детей, исследование влияния на них социальных сетей и другим проблемам.