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Китайская воспитательница наказала ребенка питьем кипятка
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Китайская воспитательница наказала ребенка питьем кипятка 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Жительница китайского города Янчжоу в провинции Цзянсу пожаловалась, что ее ребенка заставили пить кипяток в детском саду в наказание за разговор во время занятия. Происходящее было снято на камеру видеонаблюдения, передает телеканал «Хунань цзинши».
Как сообщила мать одного из пяти провинившихся, после возвращения из детского сада 26 апреля мальчик отказался есть, сославшись на боль в горле. На следующий день во время осмотра у врача выяснилось, что гортань ребенка обожжена и опухла.
Мальчик рассказал, что в наказание за разговор во время урока воспитательница заставила его выпить стакан кипятка. Однако он не смог сделать это достаточно быстро, и в результате ему пришлось выпить еще три. В то же время четыре его друга, которые тоже были наказаны, выпили по стакану кипятка.
Когда о случившемся стало известно, сотрудница детского сада извинилась перед матерью пострадавшего, однако ту это не устроило. Как пишет издание, воспитательницу отстранили от работы с детьми. Полиция начала расследование инцидента.
В ноябре 2017 года сообщалось, что в одном из детских садов Пекина по меньшей мере восемь детей пострадали в результате жестокого обращения со стороны воспитателей. По словам родителей, они обнаружили на различных частях тела своих детей следы от игл. Также стало известно, что малышей пичкали таблетками и сиропами неизвестного происхождения.
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