Когда можно и когда нельзя лечить ребенка дома: мнение двух педиатров

Скорее всего, хотя бы раз в жизни вы использовали какое-либо домашнее средство, когда болели ваши сын или дочь. К таким средствам относятся эфирные масла, продукты пчелиного производства, сода, растирание уксусом или водкой и многое другое, что сквозь века передается от поколения к поколению и чаще всего вызывает негативную реакцию у врачей, которые придерживаются современных подходов при лечении болезней.

«Летидор» перевел публикацию иностранного сайта для родителей, где два врача взвешивают все «за» и «против» такого подхода к домашнему лечению детей.

Было много случаев, в которых родители вместо того чтобы обратиться за медицинской помощью, предпочитали лечить детей самостоятельно. Например, родителей из Канады осудили за смерть малыша от менингита, потому что они использовали домашние средства вместо того, чтобы отвезти его в больницу; или когда малыш задохнулся в полиэтиленовом пакете от лекарственного средства для лечения вшей; а сколько детей случайно отравились эфирными маслами — все эти происшествия вызвали жаркие споры среди мам и пап в интернете.

Мы решили обратиться к двум педиатрам, которые придерживаются разных взглядов в медицине, и узнать их мнение об использовании домашних средств для лечения детей и о том, в каких случаях это допустимо.

Педиатр с традиционным подходом

Мнение Джозефа Гиганте, профессора в Университете Вандербильта (США) и педиатра в детской больнице в Вандербильте

Как вы относитесь к тому, что родители лечат детей домашними средствами или гомеопатией?

Я придерживаюсь принципа Гиппократа: «Не навреди». С одной стороны, существует много домашних средств, которые обладают минимальным лечебным действием, а часто и вовсе неэффективны. Однако если родители чувствуют необходимость попробовать что-то новое, и такое лечение не навредит ребенку, то нет проблем.

С другой стороны, может сложиться более тревожная и даже опасная ситуация. Когда родители отказываются от традиционной медикаментозной терапии, которая известна своей эффективностью, а вместо этого выбирают гомеопатию, которая не работает, это приводит не только к задержке в оказании помощи ребенку, но и к более серьезным последствиям вплоть до летального исхода.

Какие симптомы или болезни, по вашему мнению, можно лечить домашними методами?

Самым распространенным таким состоянием является простуда. Родители могут облегчить его домашними средствами, если у ребенка появился кашель, насморк, чихание, боль в горле. Температуру также можно сбить в домашних условиях.

Родители часто очень беспокоятся, если у ребенка поднимается температура, но ведь это защитная реакция, при помощи которой организм борется с инфекцией.

Парацетамол или ибупрофен помогают снизить температуру и улучшают самочувствие.

Рвота и диарея также бывают у детей довольно часто, с ними можно справиться и дома. Главное, следить, чтобы ребенок пил при этом достаточное количество жидкости.

Дети часто также жалуются на головные боли и боли в животе, эти симптомы чаще всего не являются серьезными и их можно вылечить дома.

Есть ли недомогания и симптомы, которые, по вашему мнению, родители никогда не должны лечить дома?

Да. Если температура выше 38°С или она поднялась у младенца в возрасте до трех месяцев, необходимо обратиться за медицинской помощью. Это может быть признаком серьезной бактериальной инфекции. Температура в сочетании с сильной головной болью и затруднением при сгибании шеи также не должна лечиться дома, так как это может быть признаком менингита.

Родитель должен внимательно оценить состояние ребенка, если лихорадка длится более пяти дней.

Если у ребенка затруднено дыхание, то нужно обратить внимание на цвет губ — они могут посинеть, это важно увидеть сразу.

Если у ребенка была рвота или диарея, и теперь он вообще отказывается пить, стал меньше мочиться, у него сильная слабость, то есть вероятность сильного обезвоживания — и тогда ему потребуется капельница, которую нужно ставить в условиях стационара.

Какие самые распространенные ошибки допускают родители, когда лечат детей дома?

Самая распространенная ошибка — недостаточное количество парацетамола или ибупрофена для снижения температуры. Дозы этих лекарств зависят от веса ребенка. Когда дети набирают вес, доза лекарства для них должна увеличиваться, однако родители часто ориентируются на предыдущий вес и, как результат, дают меньшую дозу.

Другая ошибка — неправильное измерение температуры или использование неточного термометра.

Самый точный способ измерения температуры у младенца — с помощью ректального цифрового термометра.

Другая распространенная ошибка заключается в использовании препаратов, которые отпускаются без рецепта (во многих странах без рецепта можно купить только гомеопатию и БАДы, для покупки других требуется рецепт от врача — ред.). Они не работают у детей и могут вызывать серьезные побочные эффекты.

Что могут извлечь для себя родители после тех несчастных случаев, о которых писали в последнее время?

К счастью, трагические истории, когда дети умирали от того, что их родители вовремя не обратились за медицинской помощью, явление нечастое. Родители всегда должны быть осторожны с врачами, которые полностью избегают традиционной медицины, держаться в стороне от тех, кто пропагандирует ложные утверждения об иммунизации детей.

Лекарственные препараты и вакцинация предотвращают болезни и спасают жизни миллионов детей.

Если родители используют домашние средства, им следует обратиться за медицинской помощью, когда состояние ребенка не улучшается или не меняется в течение одного-двух дней.

Врач-натуропат

Мнение Джейми Оскин, натуропата в Аризонском природном центре здоровья, имеет опыт лечения гомеопатией, сторонник естественных методов лечения в педиатрии

Как врач-натуропат, специализирующийся на педиатрии, что вы думаете о домашних средствах при лечении детей?

Я считаю, что образ жизни крайне важен для здоровья детей. Например, я не только лечу детей, но и учу родителей выстраивать правильный рацион питания, рекомендую больше тренироваться и улучшать качество сна. Это необходимо для того, чтобы ребенок мог в полной мере реализовывать свой жизненный потенциал.

Традиционная медицина и гомеопатия работают рука об руку. Гомеопатические средства стимулируют способность организма в процессе лечения (на латыни: vis medicatrix naturae — «целебная сила природы»).

Другими словами, гомеопатия стимулирует данные ребенка («природу»), чтобы помочь сделать его более здоровым.

Лечебная медицина способствует созданию среды (то есть «воспитания») для ребенка, чтобы поддерживать это здоровье. «Природа» + «воспитание» — идеальное сочетание, чтобы помочь большинству детей решить проблемы со здоровьем.

Какие симптомы или болезни не требуют контроля врача?

Незначительные удары и синяки можно вылечить дома без помощи врача, например, арникой. Кашель и простуду также лечат безрецептурными препаратами.

При аллергическом рините (сенная лихорадка) помогают гомеопатические средства.

Также можно лечить и обычную боль в ухе. Но поскольку большинство заболеваний уха вызвано вирусом, то требуется тщательное наблюдение за ребенком в течение 48-72 часов, далее нужно обращаться к врачу, если боль не прошла самостоятельно.

Существуют ли симптомы или недомогания, при которых вы не советуете начинать самостоятельное лечение?

Любые острые состояния — высокая температура, помутнение сознания, воспаление в горле, сильная рвота или диарея, обезвоживание, затрудненное дыхание, как при пневмонии или астме — следует лечить с помощью врача.

Хроническое заболевание, которое не лечится простыми нетрадиционными медикаментозными препаратами, также требует консультации врача. К ним относятся рецидивирующие ушные инфекции, экзема или псориаз, СДВГ, аутизм, островозникающий нейропсихиатрический синдром, тики, астмы, аутоиммунные заболевания.

Если существует угроза для жизни, например, при менингите, аппендиците и других заболеваниях, то следует обращаться в отделение неотложной помощи или в больницу.

Безопасность и принцип «Не навреди» всегда стоят на первом месте.

Что могут извлечь для себя родители после тех несчастных случаев, о которых писали в последнее время?

Это трагические истории, от которых разрывается сердце. Во всех случаях причина кроется в ошибочных действиях родителей или даже в их халатности. Никогда нельзя надевать полиэтиленовый пакет на голову ребенка, а затем оставлять его без присмотра. У ребенка в другой семье была высокая температура и явные признаки менингита — и это сразу бы увидели в отделении неотложной помощи.

Оба случая подчеркивают важность того, чтобы родители включали здравый смысл при попытке лечить домашними средствами, а также всегда думали о безопасности.

Поскольку эти истории были трагическими, им уделили много внимания в СМИ и выставили альтернативную медицину в плохом свете. Но дело было не в альтернативной медицине, а скорее в ошибочных действиях родителей.

Фото: Shutterstock.com Источник: www.parenting.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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