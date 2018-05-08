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В США ребенок вышел из комы за день до отключения от системы жизнеобеспечения
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В США ребенок вышел из комы за день до отключения от системы жизнеобеспечения 

Свободная пресса 1 час назад
В США подросток с тяжелой черепно-мозговой травмой пришел в сознание, когда его родители уже подписали согласие на посмертное донорство органов. Тринадцатилетний мальчик попал в ДТП в начале марта. Он находился в прицепе для трейлера, когда тот перевернулся и ударил его по голове. Пока ребенка везли в больницу, его сердце останавливалось четыре раза.
Как сообщает РИА Новости, врачи объяснили родителям, что, даже если ребенок выживет, он уже никогда не придет в сознание и навсегда останется прикованным к аппарату жизнеобеспечения. Родители согласились отключить сына от аппарата и передать его органы больным детям.
Но за день до отключения, произошло чудо. Подросток неожиданно начал самостоятельно дышать, говорить и даже встал с кровати.
Ранее «СП» сообщала, что двадцать пять врачей удаляли американке 60-килограммовую опухоль. Пятичасовая операция прошла успешно, пациентка находится в хорошем состоянии.
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