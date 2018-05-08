Юных москвичей приглашает Город чемпионов

1 июня, когда во всем мире отмечается Международный день защиты детей, Дворец пионеров на Воробьевых горах в ЮЗАО организует для маленьких горожан большой праздник, на котором каждый ребенок сможет почувствовать себя чемпионом.

Как сообщается на странице образовательного комплекса «Воробьевы горы» в социальной сети «ВКонтакте», в этот день детей и их родителей ждет подведение итогов конкурсов и фестивалей, которое будет сопровождаться награждением победителей.

Кроме того, здесь будет организована масштабная развлекательная программа. Так, при входе на территорию Дворца пионеров гостей будут встречать талисман праздника Воробей, артисты и Чемпионский экспресс, который ребят к главным площадкам праздника. Юные москвичи и их родители смогут увидеть торжественное открытие праздника, в рамках которого пройдет «Парад чемпионов», посетить тематические мастер-классы и интерактивные площадки, познакомиться с образовательными возможностями московских колледжей, поучаствовать в квесте чемпионов, пообщаться с известными спортсменами и многое другое. Кроме того, гостям представится уникальная возможность посетить площадки Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва», на каждой из которых будут представлены национальные виды спорта, тематические викторины, аттракционы, творческие мастер-классы и др.

Для получения программы праздника и карты квеста на электронную почту необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте проекта.

Фото: zaomos.news