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Юных москвичей приглашает Город чемпионов
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Юных москвичей приглашает Город чемпионов 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
1 июня, когда во всем мире отмечается Международный день защиты детей, Дворец пионеров на Воробьевых горах в ЮЗАО организует для маленьких горожан большой праздник, на котором каждый ребенок сможет почувствовать себя чемпионом.
Как сообщается на странице образовательного комплекса «Воробьевы горы» в социальной сети «ВКонтакте», в этот день детей и их родителей ждет подведение итогов конкурсов и фестивалей, которое будет сопровождаться награждением победителей.
Кроме того, здесь будет организована масштабная развлекательная программа. Так, при входе на территорию Дворца пионеров гостей будут встречать талисман праздника Воробей, артисты и Чемпионский экспресс, который ребят к главным площадкам праздника. Юные москвичи и их родители смогут увидеть торжественное открытие праздника, в рамках которого пройдет «Парад чемпионов», посетить тематические мастер-классы и интерактивные площадки, познакомиться с образовательными возможностями московских колледжей, поучаствовать в квесте чемпионов, пообщаться с известными спортсменами и многое другое. Кроме того, гостям представится уникальная возможность посетить площадки Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва», на каждой из которых будут представлены национальные виды спорта, тематические викторины, аттракционы, творческие мастер-классы и др.
Для получения программы праздника и карты квеста на электронную почту необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте проекта.
Фото: zaomos.news
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