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Бывшую медсестру оштрафовали на 15 тысяч за жестокое обращение с младенцем
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Бывшую медсестру оштрафовали на 15 тысяч за жестокое обращение с младенцем 

ngs.ru 10 минут назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске бывшая медсестра городской детской клинической больницы № 4 получила штраф за избиение младенца-отказника. Сегодня, 8 мая, Ленинский районный суд города вынес приговор по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
«Судебный штраф составил 15 тысяч рублей», — сообщили кореспонденту НГС в прокуратуре Ленинского района.
Инцидент в детской клинической больнице № 4 произошёл 8 апреля. Тогда пациентка родильного отделения Татьяна Бояршинова выложила в Сеть видеоролик, на котором запечатлела жестокое обращение с восьмимесячной девочкой-отказницей.
На видео работница больницы ударила ребёнка рукой по голове, а потом кинула на кровать. После этого женщина ещё несколько раз подходила к девочке и кидала её на кровать.
После публикации видео Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело, а девочку передали в дом ребёнка, чтобы найти приёмных родителей.
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