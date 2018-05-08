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Право на чудо. В Новом Уренгое нефтяники вручили подарки недоношенным детям
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Право на чудо. В Новом Уренгое нефтяники вручили подарки недоношенным детям 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Новом Уренгое в рамках сотрудничества с фондом «Право на чудо» компания «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» предоставила подарочные наборы недоношенным и маловесным детям. Новоуренгойской центральной городской больнице передали 50 комплектов.
«Мы благодарим предприятие за внимание, оказанное нашим маленьким деткам, тем, кто больше всего нуждается в медицинской помощи и уходе. Все подарки мы передадим мамочкам, по мере поступления в наше специализированное отделение таких новорожденных», — сообщила заместитель главного врача по педиатрии Ирина Сердешнова.
Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в больнице, в подарочный набор входят необходимые товары ухода — подгузники, пустышка, бутылочка для кормления, распашонка и плед для малышей менее двух с половиной килограммов.
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