Право на чудо. В Новом Уренгое нефтяники вручили подарки недоношенным детям

В Новом Уренгое в рамках сотрудничества с фондом «Право на чудо» компания «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» предоставила подарочные наборы недоношенным и маловесным детям. Новоуренгойской центральной городской больнице передали 50 комплектов.

«Мы благодарим предприятие за внимание, оказанное нашим маленьким деткам, тем, кто больше всего нуждается в медицинской помощи и уходе. Все подарки мы передадим мамочкам, по мере поступления в наше специализированное отделение таких новорожденных», — сообщила заместитель главного врача по педиатрии Ирина Сердешнова.

Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в больнице, в подарочный набор входят необходимые товары ухода — подгузники, пустышка, бутылочка для кормления, распашонка и плед для малышей менее двух с половиной килограммов.