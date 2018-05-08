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И детям и взрослым. Курганцев ждут на семейной выставке-форуме
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И детям и взрослым. Курганцев ждут на семейной выставке-форуме 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Кургане готовится к открытию пятая региональная выставка-форум «Дети Зауралья — заботимся вместе». Официальное открытие пройдет в пятницу, 11 мая, в полдень в Областном культурно-выставочном центре накануне Международного дня семьи. Мероприятие объединяет в себе культурную и деловую программу и пройдет в течение двух дней. Взрослые узнают о мерах социальной поддержки семей, обменяются опытом воспитания подрастающего поколения. Важным событием выставки-форума станет вручение Губернатором областных знаков отличия «Материнская Слава» и дипломы победителям регионального этапа конкурса «Семья года». Маленькие гости форума найдут себе занятие по душе.
Ребятишек увлекут мастер-классы, конкурсные программы, игровые площадки и выступления творческих коллективов города. В ходе мероприятия будут разыграны сертификаты на приобретение четырех путевок в санаторно-оздоровительные лагеря Курганской области и абонементы в спортивные объекты Кургана. Посетить выставку-форум может любой желающий. Организаторы же ожидают более 4 тысяч гостей.
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