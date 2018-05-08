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Детский омбудсмен предложил давать сиротам стипендии
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Детский омбудсмен предложил давать сиротам стипендии 

Уралинформбюро 22 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков предложил платить воспитанникам детских домов стипендии. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.
По мнению уполномоченного, отсутствие карманных денег подчеркивает разницу между детдомовцами и «домашними детьми». Ребенок без родителей сталкивается с этим, когда посещает обычную школу. «Отсутствие у них легальных карманных денег становится первопричиной многих происшествий, которые нередко случаются с данной категорией детей, — считает Мороков. — Вот и идут некоторые из них на правонарушения и даже преступления — крадут в супермаркетах сладости, чужие велосипеды на продажу. А бывает еще хуже — становятся жертвами педофилов, которые заманивают детей деньгами».
Стипендии, по аналогии с теми, что платятся кадетам суворовских училищ, по мнению омбудсмена, помогут решить проблему. Выплаты могут быть ежемесячными и поощрительными. По данным уполномоченного, воспитанников детских домов и социальных учреждений с каждым годом становится все меньше, поэтому затраты государства будут невелики.
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