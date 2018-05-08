Двойное спасение: тюменские МЧСники сняли с дерева школьника, который залез туда вслед за котенком

Тюменские спасатели помогли школьнику спуститься с дерева, на которое он забрался ради котенка. Необычный случай произошел накануне, 7 мая. Оказалось, что подросток, увидев животное на ветке, решил ему помочь. Но, вскарабкавшись на четырехметровую высоту, не смог дотянуться до котенка, а спускаться было уже страшно. В итоге прохожие вызвали пожарных, чтобы они сняли мальчика.

— Сообщение о том, что в сквере Комсомольский на дереве сидит ребенок, поступило нам в 13.32. Спасатели приехали на место и сняли ребенка вместе с котенком с помощью лестницы-палки, — рассказал 72.ru Сергей Юсько , руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области.

До этого тюменские спасатели помогали животным, попавшим в аналогичную беду. С детьми, как признались в ведомстве, такое случается крайне редко.