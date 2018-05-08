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Двойное спасение: тюменские МЧСники сняли с дерева школьника, который залез туда вслед за котенком
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Двойное спасение: тюменские МЧСники сняли с дерева школьника, который залез туда вслед за котенком 

72.ru 56 минут назад
Фото: 72.ru
Тюменские спасатели помогли школьнику спуститься с дерева, на которое он забрался ради котенка. Необычный случай произошел накануне, 7 мая. Оказалось, что подросток, увидев животное на ветке, решил ему помочь. Но, вскарабкавшись на четырехметровую высоту, не смог дотянуться до котенка, а спускаться было уже страшно. В итоге прохожие вызвали пожарных, чтобы они сняли мальчика.
— Сообщение о том, что в сквере Комсомольский на дереве сидит ребенок, поступило нам в 13.32. Спасатели приехали на место и сняли ребенка вместе с котенком с помощью лестницы-палки, — рассказал 72.ru Сергей Юсько, руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области.
До этого тюменские спасатели помогали животным, попавшим в аналогичную беду. С детьми, как признались в ведомстве, такое случается крайне редко.
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