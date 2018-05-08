Курские семьи ежемесячно получают выплаты из материнского капитала

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребёнком полутора лет, первый выплатной период рассчитан на год 52 курские семьи уже обратились в учреждения ПФР с заявлениями на получение ежемесячных выплат из средств материнского (семейного) капитала, из них 41 семья уже получает выплату в размере 8 993 рубля в месяц.

По данным регионального управления ПФР, для назначения ежемесячной выплаты необходимо предоставить документы, подтверждающие личность родителя, гражданство родителя и второго ребёнка; документы, подтверждающие рождение детей; справку банка о реквизитах счёта. Также необходимо представить документы обо всех получаемых семьёй выплатах, входящих в совокупный доход за последние 12 месяцев. Не требуется представлять документы о выплатах, установленных Пенсионным фондом, а также органами соцзащиты и службы занятости населения городов и районов Курской области (сведения предоставляются в рамках межведомственного электронного взаимодействия).

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, первый выплатной период рассчитан на год. Затем при желании выплату можно продлить ещё на шесть месяцев. Для этого необходимо будет подать новое заявление с документами на её назначение. Помимо этого, в любой момент можно отказаться от ежемесячной выплаты, подав заявление в учреждение ПФР или МФЦ.

Также Отделение ПФР по Курской области информирует, что семьи, в которых в 2018-2022 гг. появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского капитала. Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых.

Ещё одно новшество — с 2018 года материнский капитал на дошкольное образование можно использовать с момента приобретения права на него, а не дожидаться, пока ребенку исполнится 3 года. Средства можно направить на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребёнком. Необходимое условие — наличие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности.