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В акции «Читаем детям о войне» приняли участие около 8 тыс. учреждений
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В акции «Читаем детям о войне» приняли участие около 8 тыс. учреждений 

Волга Ньюс 2 часа назад
Книги о Великой Отечественной войне читали в учреждениях культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты: библиотеках, музеях, детских садах, общеобразовательных и коррекционных школах, социальных приютах, реабилитационных центрах, детских домах, больницах и других организациях.
Акция началась в 11:00 по местному времени каждого региона.
В помещении Самарской областной детской библиотеки были организованы три площадки для детей и подростков разных возрастов — от пяти до 14 лет. Дошкольники слушали рассказ Николая Богданова «Черный кот». В другом зале ребята из социального приюта «Ровесник» слушали и обсуждали «Рассказ об отсутствующем» Льва Кассиля. Почетные гости мероприятия — Жанна Семеновна Маврицкая и Юрий Тимофеевич Желтиков, пережившие в детстве немецко-фашистскую оккупацию, рассказали ребятам о тех испытаниях, через которые они прошли.
Ученикам 5 «А» класса школы № 16 рассказ Владимира Железникова «В старом танке» прочитала Мария Пошехонова, консультант департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области.
Сотрудники детской библиотеки и волонтеры провели чтения вслух лучших книг о Великой Отечественной войне в больницах, детских домах, реабилитационных центрах и специализированной школе. Всего в этот день прошли чтения на 14 площадках Самары, участниками стали 711 детей и подростков в возрасте от пяти до 14 лет.
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