В Омске клещи покусали уже более 200 человек

По данным управления Роспотребнадзора по Омской области, с начала сезона с жалобами на присасывание клещей обратилось за медицинской помощью 212 человек, в том числе 93 ребёнка (в 2017 году — 535, в том числе 188 детей).

В Омске обратились за медицинской помощью с укусом клеща 153 человека, в том числе 51 ребёнок.

Укусы клещами зафиксированы уже на территории 18 сельских районов области (Азовский, Большеуковский, Горьковский, Знаменский, Называевский, Нововаршавский, Калачинский, Тюкалинский, Тарский, Тевризский, Таврический, Черлакский, Шербакульский, Омский, Крутинский, Любинский, Саргатский, Кормиловский) и город Омск.

На 4 мая 2018 года в лабораториях исследовано 180 клещей от граждан, заражённых вирусом клещевого энцефалита — 3,9% (2017 г. — 0,98%), заражённых боррелиями — 0,9% (2017 г. — 9,4%). Больных инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано.