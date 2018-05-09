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Шестилетняя девочка из Красноярска поразила своим рисунком японский МИД
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Шестилетняя девочка из Красноярска поразила своим рисунком японский МИД 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Высшую награду ‐ премию Министра иностранных дел Японии — в международном конкурсе рисунков получила шестилетняя Рита Рыжкова из Красноярска. Ее рисунок «Ура! Идет снег!» стал единственной российской работой, победившей в самой престижной категории. Об этом сообщили в пресс‐службе красноярской администрации.
Источник фото: администрация Красноярска
Десятилетняя красноярка Лена Рыбакова тоже взяла высокий приз — ее работа «Сибирячка» завоевала Золотую награду Gold Award.
Источник фото: администрация Красноярска
Международная выставка-конкурс детского художественного творчества ежегодно проходит в Японии с 1970 года. Организатором конкурса является Фонд художественного образования Японии Biiku Bunka Kyokai, а среди поддерживающих мероприятие числятся японские министерства, СМИ, коммерческие компании и государственные организации. В этом году в конкурсе приняли участие больше 100 тысяч детей из 45 стран мира. Среди них почти две тысячи работ были присланы из России.
Британский писатель Иэн Макьюэн рассказал, как однажды помог сыну написать школьное сочинение о собственном произведении, и что из этого вышло.
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