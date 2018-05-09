Шестилетняя девочка из Красноярска поразила своим рисунком японский МИД

Высшую награду ‐ премию Министра иностранных дел Японии — в международном конкурсе рисунков получила шестилетняя Рита Рыжкова из Красноярска. Ее рисунок «Ура! Идет снег!» стал единственной российской работой, победившей в самой престижной категории. Об этом сообщили в пресс‐службе красноярской администрации.

Источник фото: администрация Красноярска

Десятилетняя красноярка Лена Рыбакова тоже взяла высокий приз — ее работа «Сибирячка» завоевала Золотую награду Gold Award.

Источник фото: администрация Красноярска

Международная выставка-конкурс детского художественного творчества ежегодно проходит в Японии с 1970 года. Организатором конкурса является Фонд художественного образования Японии Biiku Bunka Kyokai, а среди поддерживающих мероприятие числятся японские министерства, СМИ, коммерческие компании и государственные организации. В этом году в конкурсе приняли участие больше 100 тысяч детей из 45 стран мира. Среди них почти две тысячи работ были присланы из России.