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Десятиклассники ОК «Воробьевы горы» провели экскурсию для детей из приюта
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Десятиклассники ОК «Воробьевы горы» провели экскурсию для детей из приюта 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Учащиеся учреждения «Воробьевы горы» вместе с учителем английского языка Татьяной Владимировной Никоновой приняли участие в благотворительной акции в храме Иоанна Воина.
Делегацию ребят «Воробьевых гор» встретили на Якиманке, где расположен храм Иоанна Воина, дети из православного приюта города Покров Владимирской области. Несмотря на радостные улыбки детей, гости понимали, что у каждого из них своя, недетская беда. Обделённые человеческим теплом и родительской заботой, они нуждаются в личном внимании и общении.
Девочки из приюта рассказали немного о себе: они впервые приехали посмотреть Москву и с нетерпением ждали экскурсии, которая включала в себя смотровую площадку Воробьёвых гор. В проведении этой экскурсии помогли учащиеся. Также они подарили детям сладости, игрушки и многое другое.
«Знакомство с учениками Покровского приюта оставило в нас только самые тёплые чувства. Очень надеемся на дальнейшие подобные встречи», — рассказала о своих впечатлениях от встречи ученица образовательного комплекса «Воробьевы горы» Антонина.
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