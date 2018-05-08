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Летним досугом охватят порядка 70 тысяч воронежских детей
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Летним досугом охватят порядка 70 тысяч воронежских детей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Летом планируют охватить различными формами отдыха порядка 70 тысяч детей, сообщила руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова на совещании в мэрии.
По ее словам, планируют работать 12 стационарных детских лагерей отдыха, из них 7 муниципальные: «Алмаз», «Полет», «Костер», «Голубой экран», «Восток-4», «Маяк», «Кировец»; 105 пришкольных лагерей; 22 пятидневных профильных лагеря; семидневный спортивный лагерь на базе спортивной школы № 18, оборонно-спортивный лагерь «Сбор военно-патриотических клубов»; частные лагеря с дневным пребыванием детей, также будет организована трудовая занятость.
«Планируется сохранить охват детей всеми организованными формами отдыха, досуга и занятости на уровне не ниже прошлого года, то есть порядка 70 тысяч человек. Для этого предусмотрено финансирование в размере более 98 млн рублей, из них — более 35 миллионов средства муниципального бюджета», — отметила Любовь Кулакова.
Кстати, гражданам, работающим или проживающим на территории Воронежа, стоимость путевки в российские детские лагеря отдыха будет компенсирована в следующих размерах: 80% от базовой стоимости — работникам бюджетной сферы; 50% от базовой стоимости — работникам иных организаций.
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