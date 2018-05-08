В Волгоградской области подвели итоги недели финансовой грамотности

IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи прошла в Волгоградской области с 9 по 20 апреля, 8 мая специалисты поделились ее итогами.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном центре финансовой грамотности, в акции участвовало 120 202 человека. В их числе — дети в возрасте от шести до 16 лет, студенты, педагоги и родители. Для них были организованы лекции, мастер-классы, викторины, конкурсы, деловые игры, где каждый смог продемонстрировать свои знания в области финансов. Кроме того, в рамках недели состоялся конкурс работ, которые оценивались по номинациям: «Я — издатель», «Театрализованная постановка», «Сказка за сказкой», «Поэзия» и многим другим. Для родителей были организованы просветительские собрания «Финансовое воспитание в семье», для пенсионеров — лекции на базе муниципальных библиотек Волгограда и Волжского.