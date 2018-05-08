27 детей пострадали на дорогах Вологды с начала года

Школьники Вологды напомнили родителям и детям правила поведения на проезжей части. Профилактическую акцию «Не теряйте нас на дорогах» при поддержке сотрудников ГИБДД организовали волонтеры школы № 41 «#Добродетели41».

Важные правила, несоблюдение которых могут стоить жизни, подростки напомнили посетителям торгового центра на Пошехонском шоссе, 22. Ребята проводили беседы с детьми и взрослыми, раздавали листовки, на практике показывали правильное поведение на проезжей части. Главное правило, которые просили соблюдать волонтеры, — не выпускать из виду своих детей вблизи проезжей части и на парковках. Также взрослым рекомендовано своим примером показывать малышам важность соблюдения ПДД. Ведь дети учатся на поведении родителей.

Стоит отметить, что с начала года на дорогах Вологды пострадали 27 детей. Один ребенок погиб. Причем восемь человек стали жертвами дорог по собственной неосторожности.