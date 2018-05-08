Ещё
27 детей пострадали на дорогах Вологды с начала года
Далее:
Читайте также:
Ещё

27 детей пострадали на дорогах Вологды с начала года 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Школьники Вологды напомнили родителям и детям правила поведения на проезжей части. Профилактическую акцию «Не теряйте нас на дорогах» при поддержке сотрудников ГИБДД организовали волонтеры школы № 41 «#Добродетели41».
Важные правила, несоблюдение которых могут стоить жизни, подростки напомнили посетителям торгового центра на Пошехонском шоссе, 22. Ребята проводили беседы с детьми и взрослыми, раздавали листовки, на практике показывали правильное поведение на проезжей части. Главное правило, которые просили соблюдать волонтеры, — не выпускать из виду своих детей вблизи проезжей части и на парковках. Также взрослым рекомендовано своим примером показывать малышам важность соблюдения ПДД. Ведь дети учатся на поведении родителей.
Стоит отметить, что с начала года на дорогах Вологды пострадали 27 детей. Один ребенок погиб. Причем восемь человек стали жертвами дорог по собственной неосторожности.
Вологда.рф: последние новости
На Вологодчине стало еще больше заслуженных артистов Песни военных лет прозвучат сегодня в парке Победы Журналисты за Победу: представители СМИ исполнят свою песню на большой сцене 9 Мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение2
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу25
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире4
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель1
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
00:45
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение