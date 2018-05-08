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В Казани против бывшего воспитателя детсада возбуждено дело из-за издевательств над ребёнком
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В Казани против бывшего воспитателя детсада возбуждено дело из-за издевательств над ребёнком 

RT на русском 1 час назад
Фото: В городе N
Бывший старший воспитатель одного из детсадов в Казани предстанет перед судом за угрозу убийством несовершеннолетнему и незаконное лишение его свободы, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Татарстану.
По информации следователей, в ноябре 2017 года женщина издевалась над четырёхлетним малышом, который не спал в тихий час.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Воспитатель от дачи показаний отказалась.
Ранее Inforeactor сообщало, что в Воронеже завели дело по факту жестокого обращения с детьми в детсаде.
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