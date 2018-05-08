В Казани против бывшего воспитателя детсада возбуждено дело из-за издевательств над ребёнком

Бывший старший воспитатель одного из детсадов в Казани предстанет перед судом за угрозу убийством несовершеннолетнему и незаконное лишение его свободы, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Татарстану.

По информации следователей, в ноябре 2017 года женщина издевалась над четырёхлетним малышом, который не спал в тихий час.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Воспитатель от дачи показаний отказалась.

Ранее Inforeactor сообщало, что в Воронеже завели дело по факту жестокого обращения с детьми в детсаде.