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Воспитателя заподозрили в избиении ребенка ключами в Казани
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Воспитателя заподозрили в избиении ребенка ключами в Казани 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: otr-online.ru
В Казани воспитатель элитного детсада подозревается в избиении ребенка тапком и связкой ключей за то, что он не спал в тихий час, сообщает Следственный комитет.
Педагог якобы не только избила мальчика, но также накрывала его лицо подушкой, а после заперла ребенка в кабинете, выключив свет, сообщает СК в «ТамТам».
Таким образом, воспитатель обвиняется в угрозах убийством и незаконном лишении свободы. Уголовное дело направлено в суд.
Отметим, что это уже не первый скандальный инцидент в российских детских садах с начала года. Так, например, в апреле воспитательница одного из московских детских садов по ошибке напоила детей бензиновым растворителем. В Кирове ребенок провалился в двухметровую яму с грунтовой водой на территории детского сада во время прогулки.
В марте в Красноярске сотрудница частного детского сада забыла ребенка в подъезде после прогулки. В феврале в детском саду в Новой Москве погибла девочка; сообщалось, что воспитатели забыли ее на прогулке.
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