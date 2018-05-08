«Звездная капель» собрала почти 1500 тысячи дошколят Сургута 

В четырнадцатый раз в Сургуте прошел фестиваль творчества «Звездная капель». В этом году интерес участников к мероприятию существенно вырос. В связи с этим в департаменте образования было принято решение об учреждении нового творческого фестиваля и даже отдельного направления художественно-эстетического развития в детских садах города.
Кроме того, популярность фестиваля, привела к тому, чтобы ввести во многих детских садах Сургута музыкальную методику обучения детей по принципу Карла Орфа.
« Она очень эффективная с точки зрения развития у детей музыкального слуха, вокальных данных, а также коммуникативных навыков. Сейчас мы завершаем комплектование мест в дошкольных образовательных учреждениях, и с начала учебного года будем внедрять систему Карла Орфа во все сады. И чтобы расширить возможности дошколят, мы решили организовать новый конкурс, где они смогут показать свои успехи в освоении этого направления творчества», — рассказала директор департамента образования Сургута Анна Томазова.
Как сообщает ugra-news, жюри отмечают, что в этом году еще больше детей показали творческие номера совместно с родителями в номинации «Сотворчество: я и моя семья».
В числе победителей в этой номинации оказался ансамбль «Сургутяночка» из детского сада «Сказка». Бабушки и мамы вместе с дошколятами продемонстрировали на фестивале национальный танец «Северная фантазия». Номер сочетал в себе движения нескольких северных народов — ханты, ненцев и даже эскимосов.
«Постановка танца была полезна и в познавательном плане для наших детей. Прежде чем вывести их на сцену, мы рассказывали им о народах, населяющих северные широты. Я могу сказать, что изучить этнографию пришлось и родителям. Они, кстати, самостоятельно сшили себе костюмы, поэтому изучали не только культуру, но и декоративно-прикладное творчество народов Севера», — отметили музыкальные руководители детского сада «Сказка» Елена Гринева и Елена Епанчинцева.