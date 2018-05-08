Новорожденного мальчика обнаружили в холодильнике питерского общежития

Юная гражданка Кыргызстана поместила своего новорожденного ребенка в отключенный холодильник. Как сообщило ИА Nation News со ссылкой на источник, мальчика обнаружили в одном из общежитий северной столицы.

Специалисты отвезли его в детскую городскую больницу № 1. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Сама 14-летняя девушка попала в клинику Санкт-Петербурга. У молодой матери профессионалы выявили ранний послеродовой период после криминальных родов.

Отмечается, что у уроженки Кыргызстана нет регистрации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По данным Росстата, за январь ‐ март 2018 года младенческая смертность в Подмосковье снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло по причине открытия в 2017-м новых центров материнства и детства.