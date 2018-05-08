Ставропольский «Кванториум» открывает набор детей на «Инженерные каникулы»

В детском технопарке «Кванториум» на Ставрополье в июне начнутся «Инженерные каникулы» — группы дневного пребывания, в которых дети в развлекательной форме смогут получать навыки инженерных наук. Участие в группах — бесплатное.

Детей ожидают экскурсии на высокотехнологичные предприятия, встречи с молодыми изобретателями края, экспертами в области науки и техники, а также научные квесты и викторины, сообщается на портале госорганов края.

Стать участниками «Инженерных каникул» могут дети с 12 до 18 лет. Летние занятия в «Кванториуме» будут проходить по будням с 9:00 до 13:00. Всего предусмотрено три смены: с 4 по 19 июня, с 16 по 27 июля, с 6 по 17 августа, один ребенок может принять участие в одной смене.

Для записи в группы «Инженерных каникул» родителям необходимо лично подать заявку и предоставить свидетельство о рождении ребенка и паспорт родителя (оригинал + ксерокопия). Документы принимаются с 15 по 31 мая по будням в детском технопарке «Кванториум» в Михайловске.