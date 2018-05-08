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Ставропольский «Кванториум» открывает набор детей на «Инженерные каникулы»
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Ставропольский «Кванториум» открывает набор детей на «Инженерные каникулы» 

«Это Кавказ» 16 минут назад
В детском технопарке «Кванториум» на Ставрополье в июне начнутся «Инженерные каникулы» — группы дневного пребывания, в которых дети в развлекательной форме смогут получать навыки инженерных наук. Участие в группах — бесплатное.
Детей ожидают экскурсии на высокотехнологичные предприятия, встречи с молодыми изобретателями края, экспертами в области науки и техники, а также научные квесты и викторины, сообщается на портале госорганов края.
Стать участниками «Инженерных каникул» могут дети с 12 до 18 лет. Летние занятия в «Кванториуме» будут проходить по будням с 9:00 до 13:00. Всего предусмотрено три смены: с 4 по 19 июня, с 16 по 27 июля, с 6 по 17 августа, один ребенок может принять участие в одной смене.
Для записи в группы «Инженерных каникул» родителям необходимо лично подать заявку и предоставить свидетельство о рождении ребенка и паспорт родителя (оригинал + ксерокопия). Документы принимаются с 15 по 31 мая по будням в детском технопарке «Кванториум» в Михайловске.
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