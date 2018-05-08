Ещё
Почему в Чечне массово отказываются от вакцинации и туберкулиновых проб?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему в Чечне массово отказываются от вакцинации и туберкулиновых проб? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Минздрав Чечни признал, что отказы «имеют тенденцию к росту», и провёл анонимное анкетирование среди 2,5 тысячи родителей, которые не хотят прививать детей. «Выяснилось, что 61% отказываются от прививок из-за боязни нежелательных реакций организма. 8% не делают их детям по религиозным соображениям. А 5% прочитали о вреде вакцинации в интернете, — сообщила главный эпидемиолог минздрава Чечни Асият Муртазалиева. — Их опасения беспочвенны. В нашей республике ни одного случая осложнений не зарегистрировано».
По её словам, многие мамы не разбираются, что такое туберкулиновая диагностика, принимают её за вакцинацию и по тем же соображениям отказываются от неё. Поэтому минздрав республики создал страницу в социальных сетях, где помогает населению разобраться в вопросах иммунопрофилактики.
До 7 лет малышей проверяют на реакцию Манту, а с 8 до 17 лет применяют препарат «Диаскинтест». «Такая диагностика позволяет выявлять туберкулёз на ранних стадиях почти на 100%, — говорит врач. — На флюорографии можно не заметить очаг болезни, а туберкулиновые пробы, как правило, дают точный результат».
АиФ Ставрополье: последние новости
На Ставрополье 2-летний мальчик утонул в выгребной яме Умные малыши и «сложные» родители. Воспитатель-мужчина о работе в детсаду В КЧР стартовал фестиваль абазинской культуры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение16
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу28
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель3
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение