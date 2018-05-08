Почему в Чечне массово отказываются от вакцинации и туберкулиновых проб?

Минздрав Чечни признал, что отказы «имеют тенденцию к росту», и провёл анонимное анкетирование среди 2,5 тысячи родителей, которые не хотят прививать детей. «Выяснилось, что 61% отказываются от прививок из-за боязни нежелательных реакций организма. 8% не делают их детям по религиозным соображениям. А 5% прочитали о вреде вакцинации в интернете, — сообщила главный эпидемиолог минздрава Чечни Асият Муртазалиева. — Их опасения беспочвенны. В нашей республике ни одного случая осложнений не зарегистрировано».

По её словам, многие мамы не разбираются, что такое туберкулиновая диагностика, принимают её за вакцинацию и по тем же соображениям отказываются от неё. Поэтому минздрав республики создал страницу в социальных сетях, где помогает населению разобраться в вопросах иммунопрофилактики.

До 7 лет малышей проверяют на реакцию Манту, а с 8 до 17 лет применяют препарат «Диаскинтест». «Такая диагностика позволяет выявлять туберкулёз на ранних стадиях почти на 100%, — говорит врач. — На флюорографии можно не заметить очаг болезни, а туберкулиновые пробы, как правило, дают точный результат».