Ещё
Воспитатель детсада душила ребенка подушкой и била ключами во время тихого часа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воспитатель детсада душила ребенка подушкой и била ключами во время тихого часа 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
В Казани передали в суд уголовное дело бывшего старшего воспитателя детского сада 42-летней Гульнары Альмухамедовой, которая избила 4-летнего ребенка, не хотевшего спать в тихий час. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального Следственного комитета. Женщина обвиняется сразу по трем статьям, в том числе «Угроза убийством». По версии следствия, 24 ноября, Альмухамедова била 4-х летнего малыша по ягодицам и ногам рукой, затем связкой ключей и тапкой. Затем женщина накрыла лицо мальчика подушкой и удерживала в таком положении несколько секунд. После этого воспитатель выволокла ребенка из спальни и заперла в своем служебном кабинете без света. Мальчик рассказал о случившемся родителям. От дачи показаний обвиняемая отказалась.
Авторадио: последние новости
Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Якутии и погиб Организаторы «Евровидения» дисквалифицировали голоса Македонии и Черногории Московская международная книжная выставка-ярмарка откроется на ВДНХ
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение16
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу28
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель3
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение