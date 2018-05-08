Воспитатель детсада душила ребенка подушкой и била ключами во время тихого часа 

В Казани передали в суд уголовное дело бывшего старшего воспитателя детского сада 42-летней Гульнары Альмухамедовой, которая избила 4-летнего ребенка, не хотевшего спать в тихий час. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального Следственного комитета. Женщина обвиняется сразу по трем статьям, в том числе «Угроза убийством». По версии следствия, 24 ноября, Альмухамедова била 4-х летнего малыша по ягодицам и ногам рукой, затем связкой ключей и тапкой. Затем женщина накрыла лицо мальчика подушкой и удерживала в таком положении несколько секунд. После этого воспитатель выволокла ребенка из спальни и заперла в своем служебном кабинете без света. Мальчик рассказал о случившемся родителям. От дачи показаний обвиняемая отказалась.