В Главном управлении МВД России по Пермскому краю состоялся конкурс рисунков, посвященных Дню Победы

В региональном МВД состоялся конкурс детских рисунков «9 мая — День Победы». Он был организован и проведен инициативной группой членов семей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей совместно с Управлением по работе с личным составом ГУ МВД России по Пермскому краю и Общественным советом.

В конкурсе принимали участие дети сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей и дети сотрудников, ставших инвалидами вследствие военной травмы.

Все ребята проявили творческие и художественные навыки. В своих работах участники изобразили все то, с чем у них ассоциируется этот праздник: победную весну, возвращение солдат с фронта и праздничный салют. В творчестве дети использовали, акварель, графит, элементы аппликации.

Конкурсной комиссии было не просто выбрать лучшие рисунки. В итоге призовые места достались Алине Батуровой, Захару Шамрай и Валерии Кузьминой. Ребятам будут вручены памятные подарки.

В настоящее время в ГУ МВД России по Пермскому краю проходит выставка представленных на конкурс работ.