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В Главном управлении МВД России по Пермскому краю состоялся конкурс рисунков, посвященных Дню Победы
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В Главном управлении МВД России по Пермскому краю состоялся конкурс рисунков, посвященных Дню Победы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В региональном МВД состоялся конкурс детских рисунков «9 мая — День Победы». Он был организован и проведен инициативной группой членов семей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей совместно с Управлением по работе с личным составом ГУ МВД России по Пермскому краю и Общественным советом.
В конкурсе принимали участие дети сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей и дети сотрудников, ставших инвалидами вследствие военной травмы.
Все ребята проявили творческие и художественные навыки. В своих работах участники изобразили все то, с чем у них ассоциируется этот праздник: победную весну, возвращение солдат с фронта и праздничный салют. В творчестве дети использовали, акварель, графит, элементы аппликации.
Конкурсной комиссии было не просто выбрать лучшие рисунки. В итоге призовые места достались Алине Батуровой, Захару Шамрай и Валерии Кузьминой. Ребятам будут вручены памятные подарки.
В настоящее время в ГУ МВД России по Пермскому краю проходит выставка представленных на конкурс работ.
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