Воспитательница заставила детей пить кипяток за непослушание в Китае

Воспитатель детского сада в китайском городе Янчжоу заставила подопечных пить кипяток из‐за того, что они разговаривали во время занятия. Позже женщина извинилась перед родителями детей, сообщил сайт «Дни.ру».

Один из пострадавших пожаловался на боль в горле, а позже рассказал о наказании за провинность. Ребенка осмотрели врачи и заявили, что из-за ожога у него опухла гортань. Происшествием заинтересовались сотрудники полиции. За жестокое наказание женщину уволили с работы.

Жители села Красная Нива в Курганской области пожаловались на заведующую детского сада. Любовь Рязанова неоднократно вступала в конфликт с родителями, а также избила мать одного из воспитанников.