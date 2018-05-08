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Воспитательница заставила детей пить кипяток за непослушание в Китае
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Воспитательница заставила детей пить кипяток за непослушание в Китае 

360tv.ru 1 час назад
Воспитатель детского сада в китайском городе Янчжоу заставила подопечных пить кипяток из‐за того, что они разговаривали во время занятия. Позже женщина извинилась перед родителями детей, сообщил сайт «Дни.ру».
Один из пострадавших пожаловался на боль в горле, а позже рассказал о наказании за провинность. Ребенка осмотрели врачи и заявили, что из-за ожога у него опухла гортань. Происшествием заинтересовались сотрудники полиции. За жестокое наказание женщину уволили с работы.
Жители села Красная Нива в Курганской области пожаловались на заведующую детского сада. Любовь Рязанова неоднократно вступала в конфликт с родителями, а также избила мать одного из воспитанников.
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