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Сотрудники УМВД России на комплексе «Байконур» подвели итоги конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа»
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Сотрудники УМВД России на комплексе «Байконур» подвели итоги конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Основной целью конкурса являлось создание положительного образа сотрудника органа внутренних дел и повышение имиджа сотрудника полиции среди подрастающего поколения. В состав жюри вошли стражи правопорядка, члены Общественного совета при УМВД, ветераны Управления. В мероприятии приняли участие 31 ребенок в возрасте от 6 до 14 лет. По результатам конкурса 1 место занял 6-летний воспитанник Детского сада № 17 города Байконур Артём Лагерев со своей поделкой «Пешеходам Байконура!». Представители Общественного совета при УМВД и ветераны Управления организовали для детей экскурсию в кинологическую службу Управления и в авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Дети проявили неподдельный интерес, задавали сотрудникам много вопросов, на которые получили развернутые ответы.
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