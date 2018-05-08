Сотрудники УМВД России на комплексе «Байконур» подвели итоги конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа» 

Основной целью конкурса являлось создание положительного образа сотрудника органа внутренних дел и повышение имиджа сотрудника полиции среди подрастающего поколения. В состав жюри вошли стражи правопорядка, члены Общественного совета при УМВД, ветераны Управления. В мероприятии приняли участие 31 ребенок в возрасте от 6 до 14 лет. По результатам конкурса 1 место занял 6-летний воспитанник Детского сада № 17 города Байконур Артём Лагерев со своей поделкой «Пешеходам Байконура!». Представители Общественного совета при УМВД и ветераны Управления организовали для детей экскурсию в кинологическую службу Управления и в авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Дети проявили неподдельный интерес, задавали сотрудникам много вопросов, на которые получили развернутые ответы.