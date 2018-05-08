Диетолог предложил исключить шоколадки и чипсы из рациона питания школьников

Врач‐диетолог, доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чедия заявила о необходимости введения в школах диетического меню. Об этом она рассказала РИА «Новости»

По статистике в России от ожирения страдают 11–18% детей. Основная группа риска — ученики начальной и средней школ. Дети часто тратят свои карманные деньги на нездоровую пищу: шоколадки, чипсы, булочки, сухарики.

Существуют определенные сроки в жизни человека, при которых ожирение крайне неблагоприятно сказывается на дальнейшем развитии — это первый год жизни и пубертатный период, как раз школьный возраст, и очень важно следить за питанием

— Елена Чедия.

Врач-диетолог отметила, что в диетическое меню для детей должны входить мясо, рыба, молочные продукты, фрукты и овощи. Макаронные изделия и сладкие напитки, по мнению Елены Чедии, необходимо исключить.

В магазинах России могут запустить продуктовый «светофор». Товары будут иметь специальные метки в зависимости от их пользы и состава. По этим меткам покупатель сможет определить насколько какой-либо продукт полезен.