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Диетолог предложил исключить шоколадки и чипсы из рациона питания школьников
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Диетолог предложил исключить шоколадки и чипсы из рациона питания школьников 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Врач‐диетолог, доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чедия заявила о необходимости введения в школах диетического меню. Об этом она рассказала РИА «Новости».
По статистике в России от ожирения страдают 11–18% детей. Основная группа риска — ученики начальной и средней школ. Дети часто тратят свои карманные деньги на нездоровую пищу: шоколадки, чипсы, булочки, сухарики.
Существуют определенные сроки в жизни человека, при которых ожирение крайне неблагоприятно сказывается на дальнейшем развитии — это первый год жизни и пубертатный период, как раз школьный возраст, и очень важно следить за питанием
— Елена Чедия.
Врач-диетолог отметила, что в диетическое меню для детей должны входить мясо, рыба, молочные продукты, фрукты и овощи. Макаронные изделия и сладкие напитки, по мнению Елены Чедии, необходимо исключить.
В магазинах России могут запустить продуктовый «светофор». Товары будут иметь специальные метки в зависимости от их пользы и состава. По этим меткам покупатель сможет определить насколько какой-либо продукт полезен.
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