В больнице Святой Ольги подготовились ко Дню Победы

В Детской Больнице Святой Ольги в Петербурге прошли мастер-классы для маленьких пациентов. Детей учили создавать открытки для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается в официальном пресс-релизе организации.

Всего в акции приняли участие 30 детей из самых разных отделений учреждения. Дети сделали самодельные подарки, а затем вручили их своим родственникам, прошедшим тяжёлую войну.

Организаторы мероприятия также надеются, что с помощью творчества дети смогут ближе познакомиться с трагичными днями их предков.

Некоторые дети сами поведали на мастер-классе о своих родственниках-героях. Девочка Рада захотела сделать ещё один подарок для второй прабабушки, другие предложили раздать открытки ветеранам на 9 мая.

Фото предоставлены пресс-службой Детской Городской Больницы им. Святой Ольги