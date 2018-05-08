В больнице Святой Ольги подготовились ко Дню Победы 

В Детской Больнице Святой Ольги в Петербурге прошли мастер-классы для маленьких пациентов. Детей учили создавать открытки для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается в официальном пресс-релизе организации.
Всего в акции приняли участие 30 детей из самых разных отделений учреждения. Дети сделали самодельные подарки, а затем вручили их своим родственникам, прошедшим тяжёлую войну.
Организаторы мероприятия также надеются, что с помощью творчества дети смогут ближе познакомиться с трагичными днями их предков.
Некоторые дети сами поведали на мастер-классе о своих родственниках-героях. Девочка Рада захотела сделать ещё один подарок для второй прабабушки, другие предложили раздать открытки ветеранам на 9 мая.
Фото предоставлены пресс-службой Детской Городской Больницы им. Святой Ольги