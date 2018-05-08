Ещё
В больнице Святой Ольги подготовились ко Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В больнице Святой Ольги подготовились ко Дню Победы 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
В Детской Больнице Святой Ольги в Петербурге прошли мастер-классы для маленьких пациентов. Детей учили создавать открытки для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается в официальном пресс-релизе организации.
Всего в акции приняли участие 30 детей из самых разных отделений учреждения. Дети сделали самодельные подарки, а затем вручили их своим родственникам, прошедшим тяжёлую войну.
Организаторы мероприятия также надеются, что с помощью творчества дети смогут ближе познакомиться с трагичными днями их предков.
Некоторые дети сами поведали на мастер-классе о своих родственниках-героях. Девочка Рада захотела сделать ещё один подарок для второй прабабушки, другие предложили раздать открытки ветеранам на 9 мая.
Фото предоставлены пресс-службой Детской Городской Больницы им. Святой Ольги
Аист на крыше: последние новости
Китайцы арестовали мать 118 детей Чем занять ребенка в автомобиле Исповедь «яжематери»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение16
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу28
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель3
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение