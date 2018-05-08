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600 объектов отдыха детей в России не прошли проверку пожарной безопасности
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600 объектов отдыха детей в России не прошли проверку пожарной безопасности 

N24.ru 1 час назад
Фото: N24.ru
В преддверии летней оздоровительной кампании МЧС РФ была проведена проверка на соответствие объектов отдыха детей пожарной безопасности. Как передает РИА Новости, с апреля было проведено порядка 4 000 проверок и свыше 5 000 профилактических противопожарных обследований объектов отдыха и оздоровления детей. Выявлено 600 учреждений с нарушениями требований обеспечения безопасности.
По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Рината Еникеева, на сегодняшний день устранено свыше 2 000 нарушений, в том числе порядка 1500 правонарушений, связанных с обеспечением безопасности людей.
Наибольшее число нарушений выявлено в Северной Осетии — Алании, Калмыкии, Башкирии, Хабаровском и Ставропольском краях, Саратовской, Архангельской и Кемеровской областях..
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