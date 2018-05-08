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Владлена С., март 2005, Саратовская область
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Владлена С., март 2005, Саратовская область 

РИА Новости 2 часа назад
Номер анкеты: d9l4w-7kc5
Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области: 8 (8452) 23-07-71.
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