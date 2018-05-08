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В Днепропетровской области 19 детям стало плохо на школьной линейке
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В Днепропетровской области 19 детям стало плохо на школьной линейке 

РИА Новости 2 часа назад
КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Около 20 ученикам стало плохо на школьной линейке в Днепропетровской области Украины, сообщается на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) со ссылкой на пресс-службу областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По данным агентства, на приуроченной ко Дню памяти и примирения школьной линейке детям внезапно стало плохо. На место были вызваны спасатели и медики.
"Дети почувствовали головокружение, у 18 детей врачи диагностировали вегетососудистый пароксизм, госпитализировать их не пришлось. Одного ребенка бригада скорой медицинской помощи госпитализировала с невротической реакцией — состояние после потери сознания", — говорится в сообщении агентства. На месте работают правоохранители и специалисты Госслужбы по ЧС.
По данным Госслужбы Украины по ЧС, еще одно массовое отравление детей произошло во вторник утром в школе в украинском городе Черкассы, дети начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 51. Возбуждено уголовное дело.
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