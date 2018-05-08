Новейшие технологии помогают врачам Филатовки в лечении сложных пациентов

Врачи детской Филатовской больницы смогли обнаружить у двух маленьких пациентов редкие заболевания. Другие специалисты несколько месяцев не могли определиться с диагнозом. Теперь благодаря новейшим технологиям диагностики и лечения детей обещают поставить на ноги без полостных операций и долгой реабилитации.

Малышу нет и 3 лет. В больницу он поступил с вздутым животом. В печени Акзана врачи обнаружили многочисленные кисты, которые развились в результате заражения мальчика личинками эхинококка.

"Это ультразвуковая картина эхинококковых кист. По ультразвуковой локации мы где-то 10 их насчитали, на операции было 11", — говорит Алексей Смирнов , заведующий отделением неотложной хирургии.

Максима тоже беспокоили боли в животе, врачи ставили разные диагнозы — от гастрита до отравления. Соответственно и лечили.

"Поликлиника не смогла помочь, частный доктор не смог помочь, но я знала, что есть такой профессор Разумовский, который является главным детским хирургом Москвы. Но я вначале подумала, что это в принципе недоступно", — рассказывает Екатерина Батарон, мама Максима.

В Филатовской больнице выяснилось, у Максима очень редкий диагноз — стеноз чревного ствола. Говоря простым языком, диафрагма сдавливает артерию, которая питает кровью брюшную полость.

"При определенных обстоятельствах, в силу анатомических изменений, в силу, может быть, диспропорций роста ребенка, возникает сдавление", — объясняет Никита Степаненко, торакальный хирург.

Чтобы справиться с недугом, нужно было рассечь так называемую срединную дугообразную связку. В больнице имени Филатова это делают малоинвазивно, то есть без крупных разрезов.

Удалить паразитарные кисты из печени двухлетнего ребенка, сделать лапароскопическое рассечение срединной дугообразной связки у мальчика 12 лет — такие невероятно сложные и поистине уникальные операции удалось сделать на базе детской больницы имени Филатова. Здесь провели и супер современную диагностику с использованием методов сканирования, и непосредственно операции.

И Акзана, и Максима оперировал профессор Разумовский . Главный детский хирург Москвы рассказывает, что сложные патологии сосудов у детей удается выявить с помощью контрастного исследования, когда в кровь вводится специальное вещество, которое просвечивается на рентгене. Такая диагностика проводится сегодня во многих стационарах, другое дело, что не все врачи догадываются о том, что причиной боли в животе у ребенка может быть проблема с сосудами.

"Когда у подростка есть очень тяжелые, сложные симптомы в брюшной полости или в груди, и мы никак не можем их объяснить, нам нужно помнить, что это может быть связано с пороками развития сосудов", — говорит Александр Разумовский, главный детский хирург Москвы.

Каждый день в больнице имени Филатова проводят от 50 до 60 операций. Хирурги, ортопеды, кардиологи — армия врачей разных специализаций работают в связке, чтобы в случае выявления неожиданной проблемы решить ее оперативно.