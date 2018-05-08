Для детей с диабетом улучшат учебный процесс

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко приняла участие в первом собрании членов региональной общественной организации «Диа-Север», в которую входят северяне, страдающие сахарным диабетом или воспитывающие детей с этим диагнозом. Об этом сообщается на сайте Совфеда.

В ходе встречи обсуждались наиболее проблемы, с которыми сегодня сталкиваются люди, имеющие такой диагноз, и объединяющие их общественные организации. В частности, речь шла о доступности медицинских кабинетов в школах и детских садах для детей, больных диабетом, с целью замера глюкозы в крови и инъекций инсулина.

Больные дети и подростки, нуждающиеся в ежедневных инъекциях инсулина, зачастую сталкиваются с отсутствием условий для введения препарата, с непониманием со стороны сверстников, обратила внимание Кусайко. Сенатор отметила, что руководители образовательных учреждений обязаны принять меры для организации учебного процесса таким детям.