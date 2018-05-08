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В Печатниках прошел музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню Победы
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В Печатниках прошел музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню Победы 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
В пятницу, 4 мая, в дошкольном отделении школы № 1256, расположенной на территории района Печатники, прошел музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню Победы. В нем приняли участие воспитанники старших и подготовительных групп. Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.
«В дошкольном отделении начался праздник с парада участников. Под торжественную музыку дети из подготовительной группы № 1 вынесли Знамя Победы. Продолжился праздник показательными выступлениями, спортивными соревнованиями, чтением стихотворений, исполнением песен о Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
В конце праздничного мероприятия дети из подготовительной группы № 13 исполнили для гостей танец «Салют Победы». (то)
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