В Печатниках прошел музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню Победы

В пятницу, 4 мая, в дошкольном отделении школы № 1256, расположенной на территории района Печатники, прошел музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню Победы. В нем приняли участие воспитанники старших и подготовительных групп. Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.

«В дошкольном отделении начался праздник с парада участников. Под торжественную музыку дети из подготовительной группы № 1 вынесли Знамя Победы. Продолжился праздник показательными выступлениями, спортивными соревнованиями, чтением стихотворений, исполнением песен о Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

В конце праздничного мероприятия дети из подготовительной группы № 13 исполнили для гостей танец «Салют Победы». (то)