«В арестантских условиях»: мигрантка с пятью детьми на полмесяца застряла в челябинском изоляторе

В Челябинске в Центре временного содержания иностранных граждан МВД две недели держат под арестом молодую мать из Таджикистана с пятью детьми. Их должны депортировать из России за нарушение миграционного законодательства, но процедура затягивается из-за отсутствия документов и пассивности отца. Пока официальные органы занимаются оформлением бумаг, родственники семьи заявили, что в камере дети не получают нормального питания и лечения.

— Уже около месяца в арестантских условиях в Центре временно задержанных иностранных граждан в Ленинском районе Челябинска содержится молодая женщина из Таджикистана Тоджинисо Шафиева с пятью детьми 5, 8, 9, 12 и 14 лет, — написал на 74.ru родственник многодетной матери Ислам Шафиев. — Они должны быть выдворены, но процесс затягивается на неопределённый срок. Дети болеют, условия содержания плохие, необходимо лечение, лекарства, нормальное питание. По надуманным основаниям депортация в Таджикистан откладывается. Люди, которые не совершили никаких преступлений, содержатся, по сути, под стражей.

Заместитель начальника центра Андрей Шувалов подтвердил, что такая семья у них есть, но поступили они не месяц назад, а 24 апреля.

— Родственника этого я знаю — якобы муж Шафиевой (документов о регистрации брака нет. — Прим. ред.), тоже прячется, он в разряде нелегалов. Я слышал, что он недоволен, — рассказал Андрей Шувалов. — Их бы уже давно выдворили судебные приставы, а у них на двоих детей нет документов. И сейчас сотрудники управления по вопросам миграции направили в консульство документы, чтобы им сделали свидетельство на возвращение. Отец детей, прежде чем где-то жаловаться, приехал бы сюда, я бы объяснил, что необходимо сделать. Мы бы дали ему копию документов, он бы съездил в консульство в Екатеринбург — два часа езды. Если бы он сам лично туда приехал, то ему бы документы сделали сразу в тот же день, он их привёз, и они бы спокойненько уехали. Государство даже бы на всех купило билет на самолёт и проводили бы их с почестями.

По данным службы судебных приставов Челябинской области, с начала года они выдворили из страны 365 иностранцев, в том числе 16 детей. Только за апрель депортировали 139 человек. Сейчас в спецприёмнике содержатся около 90 арестантов. Решение о выдворении принимают суды в связи с нарушением миграционного законодательства.

Шувалов опроверг заявление о плохих условиях содержания и поправил — в центре не камеры, а комнаты. Питание и лечение по нормативам. В учреждении есть медработник, который следит за самочувствием арестованных и при необходимости направляет их в больницу. Шувалов заверил, что дети находятся под наблюдением, и помощь врачей им не требуется.

— У нас гостиница практически, четыре с половиной звезды, до пятой не дотягиваем, — пошутил замначальника центра. — У нас есть детская площадка, горка. Женщины с детьми в прогулках не ограничены. Библиотека своя, даже на иностранных языках. Есть игрушки. Их привозят проверяющие работники прокуратуры , аппарата уполномоченного по правам человека. По законодательству, по Семейному кодексу, дети следуют за родителями. Тем более детишки маленькие, как они без мамки-то будут. Мы попросили председателя диаспоры, чтобы побыстрее документы оформили. С приставами у нас тоже контакт налажен, во взаимодействии работаем, они там тоже люди, понимают, и женщин с детьми мы, как правило, не задерживаем.

Андрей Шувалов добавил, что матери с детьми, подлежащие выдворению из страны, для них не редкость. Мигранты зачастую вспоминают о документах на своих чад, только когда попадают под арест, отсюда и длительные сроки содержания в изоляции. Одновременно с Тоджинисо Шафиевой сейчас в учреждении ждёт депортации ещё одна гражданка Таджикистана с детьми.