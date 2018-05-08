«В арестантских условиях»: мигрантка с пятью детьми на полмесяца застряла в челябинском изоляторе 

В Челябинске в Центре временного содержания иностранных граждан МВД две недели держат под арестом молодую мать из Таджикистана с пятью детьми. Их должны депортировать из России за нарушение миграционного законодательства, но процедура затягивается из-за отсутствия документов и пассивности отца. Пока официальные органы занимаются оформлением бумаг, родственники семьи заявили, что в камере дети не получают нормального питания и лечения.
— Уже около месяца в арестантских условиях в Центре временно задержанных иностранных граждан в Ленинском районе Челябинска содержится молодая женщина из Таджикистана Тоджинисо Шафиева с пятью детьми 5, 8, 9, 12 и 14 лет, — написал на 74.ru родственник многодетной матери Ислам Шафиев. — Они должны быть выдворены, но процесс затягивается на неопределённый срок. Дети болеют, условия содержания плохие, необходимо лечение, лекарства, нормальное питание. По надуманным основаниям депортация в Таджикистан откладывается. Люди, которые не совершили никаких преступлений, содержатся, по сути, под стражей.
Заместитель начальника центра Андрей Шувалов подтвердил, что такая семья у них есть, но поступили они не месяц назад, а 24 апреля.
— Родственника этого я знаю — якобы муж Шафиевой (документов о регистрации брака нет. — Прим. ред.), тоже прячется, он в разряде нелегалов. Я слышал, что он недоволен, — рассказал Андрей Шувалов. — Их бы уже давно выдворили судебные приставы, а у них на двоих детей нет документов. И сейчас сотрудники управления по вопросам миграции направили в консульство документы, чтобы им сделали свидетельство на возвращение. Отец детей, прежде чем где-то жаловаться, приехал бы сюда, я бы объяснил, что необходимо сделать. Мы бы дали ему копию документов, он бы съездил в консульство в Екатеринбург — два часа езды. Если бы он сам лично туда приехал, то ему бы документы сделали сразу в тот же день, он их привёз, и они бы спокойненько уехали. Государство даже бы на всех купило билет на самолёт и проводили бы их с почестями.
По данным службы судебных приставов Челябинской области, с начала года они выдворили из страны 365 иностранцев, в том числе 16 детей. Только за апрель депортировали 139 человек. Сейчас в спецприёмнике содержатся около 90 арестантов. Решение о выдворении принимают суды в связи с нарушением миграционного законодательства.
Шувалов опроверг заявление о плохих условиях содержания и поправил — в центре не камеры, а комнаты. Питание и лечение по нормативам. В учреждении есть медработник, который следит за самочувствием арестованных и при необходимости направляет их в больницу. Шувалов заверил, что дети находятся под наблюдением, и помощь врачей им не требуется.
— У нас гостиница практически, четыре с половиной звезды, до пятой не дотягиваем, — пошутил замначальника центра. — У нас есть детская площадка, горка. Женщины с детьми в прогулках не ограничены. Библиотека своя, даже на иностранных языках. Есть игрушки. Их привозят проверяющие работники прокуратуры, аппарата уполномоченного по правам человека. По законодательству, по Семейному кодексу, дети следуют за родителями. Тем более детишки маленькие, как они без мамки-то будут. Мы попросили председателя диаспоры, чтобы побыстрее документы оформили. С приставами у нас тоже контакт налажен, во взаимодействии работаем, они там тоже люди, понимают, и женщин с детьми мы, как правило, не задерживаем.
Андрей Шувалов добавил, что матери с детьми, подлежащие выдворению из страны, для них не редкость. Мигранты зачастую вспоминают о документах на своих чад, только когда попадают под арест, отсюда и длительные сроки содержания в изоляции. Одновременно с Тоджинисо Шафиевой сейчас в учреждении ждёт депортации ещё одна гражданка Таджикистана с детьми.
Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Ирина Буторина сообщила, что к ним заявлений от родных Шафиевой не поступало. Омбудсмен пообещала проверить условия содержания детей.