Почему учителя больше внимания уделяют чужим детям, чем своим

Помимо прочих очевидных качеств, хороший учитель — это учитель любящий. Но часто случается так, что даже профессиональный педагог за пределами школы испытывает большие трудности в воспитании и построении гармоничных взаимоотношений со своими собственными детьми. Мы уже привыкли называть учителей «сапожниками без сапог», но кроется ли причина этого явления в том, что на своих детей у них попросту не хватает любви?

Нехватка времени, энергии и эмоциональных ресурсов

Свою роль определенно играет банальная нехватка времени и физическая усталость. В школе нам кажется, что у учителей не такая уж сложная работа: прийти утром, провести несколько уроков и отправиться домой проверять домашнее задание — что может быть проще для человека, знающего свой предмет наизусть? Понимание того, какие чудовищные нагрузки ложатся на плечи и нервную систему рядовых учителей, нередко приходит уже после окончания школы. Помимо очевидных профессиональных обязанностей, работа с детьми разных возрастов подразумевает постоянные психоэмоциональные перегрузки, и дома педагогу просто необходимо расслабиться и побыть в покое, чтобы восполнить силы и прийти в себя. Ресурсов на то, чтобы уделять время и внимание своим детям, в таких условиях может просто не оставаться.

Смешивание ролей

“Педагогика — наука об искусстве воспитания детей, но не всех, а только чужих. ”

— С. Соловейчик, «Педагогика для всех»

Часто учителя сталкиваются с ситуацией, когда оказываются не в состоянии разделять роль «учителя» и «родителя» во взаимодействии со своими собственными детьми. Эти две позиции постоянно борются между собой, и проявляться эта борьба может по-разному — и в манере поведения родителя, который забывает скидывать профессиональную маску и оказывается излишне требовательным и отстраненным, когда уже его ребенку требуются близость и понимание, и в попытках использовать в домашнем воспитании приемы из своей «рабочей» копилки. Однако те знания, которые получают в педагогических институтах, направлены все-таки на обучение и воспитание детей именно в образовательных учреждениях, в конкретных условиях и взаимоотношениях с самим воспитателем, и в большей степени связаны с наукой управления, а в отношении семьи попросту неприменимы.

Еще одним проявлением профессиональной деформации педагога могут стать выработанные перфекционизм и щепетильность в вопросах образовательного процесса, плавно перетекающие практически в домашнюю педагогическую тиранию. Нередко учителя предъявляют завышенные требования к своему чаду и слишком предвзято относятся к процессу его обучения, страстно желая видеть в нем все больше отличника, нежели ребенка. Причины такого отношения могут быть самые разные — даже банальный страх перед испорченным двойкой имиджем профессионала.

“Своих детей воспитать не может, а чужих все пытается!”

Несмотря на все издержки профессии, вероятно, процент невоспитанных или недолюбленных детей у родителей-педагогов едва ли выше, чем у других родителей. Однако на руку подобной теории про сапожников играет контраст между уважаемой профессией учителя и обыкновенным родителем, совершающим ошибки, стоящим у него за спиной. Стоит помнить, что, вопреки ожиданиям, каким бы заслуженным ни был педагог, родителем-профессионалом стать попросту невозможно. Навыки педагога не являются ключиком к доверительным и по-настоящему близким отношениям со своими детьми, и ни одна методика не научит любить своего ребенка. Но и никакая занятость не станет препятствием на этом пути.

Сообщение Почему учителя больше внимания уделяют чужим детям, чем своим появились сначала на Умная.