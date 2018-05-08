Ещё
Богородские школьники посетят «Уголок здоровья»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Богородские школьники посетят «Уголок здоровья» 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Районная библиотека №74 проведет 10 мая программу «Здоровый образ жизни — детям!» для школьников.
Организаторы «Уголка здоровья» расскажут ученикам младших классов школ района Богородское о роли здоровья в жизни и деятельности человека, о приобщении к здоровому образу жизни. Дети узнают, как следует себя вести, чтобы сохранить свое здоровье на долгие годы, каких вредных привычек следует избегать. Вспомнят правила, которые должен соблюдать каждый.
Мальчики и девочки во второй части программы примут участие в спортивных состязаниях и викторинах. Они вспомнят песни, пословицы и поговорки о здоровье. Затем школьники, разделившись на две команды, примут участие в конкурсе на лучший плакат «Здоровье — это здорово» и посетят книжную выставку «Здоровье дороже богатства», а также «Уголок здоровья».
Начало программы в 12 часов по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
В Богородском поздравят ветеранов войны Весну и скворцов встречают дошколята из Богородского В Богородском состоялся фестиваль «Мы помним»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение30
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу32
Худшие эротические сцены в кино
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение