Богородские школьники посетят «Уголок здоровья»

Районная библиотека №74 проведет 10 мая программу «Здоровый образ жизни — детям!» для школьников.

Организаторы «Уголка здоровья» расскажут ученикам младших классов школ района Богородское о роли здоровья в жизни и деятельности человека, о приобщении к здоровому образу жизни. Дети узнают, как следует себя вести, чтобы сохранить свое здоровье на долгие годы, каких вредных привычек следует избегать. Вспомнят правила, которые должен соблюдать каждый.

Мальчики и девочки во второй части программы примут участие в спортивных состязаниях и викторинах. Они вспомнят песни, пословицы и поговорки о здоровье. Затем школьники, разделившись на две команды, примут участие в конкурсе на лучший плакат «Здоровье — это здорово» и посетят книжную выставку «Здоровье дороже богатства», а также «Уголок здоровья».

Начало программы в 12 часов по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.