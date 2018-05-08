В Оренбурге возложили цветы к Вечному огню накануне Дня Победы

Накануне в Оренбурге прошли торжественно-траурные церемонии по возложению цветов к Вечному огню.

Так на проспекте Победы оренбуржцы возложили цветы к мемориальному комплексу советским воинам, умершим от ран в госпиталях Оренбурга. В церемонии приняли участие ветераны ВОВ, труженики тыла, дети войны, Губернатор Юрий Берг и Глава Оренбурга Евгений Арапов . Кроме того, на церемонии присутствовали воспитанники детского сада №3, сотрудники которого на протяжении 20 лет участвуют в данном мероприятии. В этот раз присутствовало около 110 детей.

Заместитель заведующего по воспитательной работе Людмила Пипич рассказывает, что это давняя традиция. Многие воспитанники уже сами стали родителями и всегда с волнением ждут этого дня, чтобы передать своим детям память о той страшной войне.