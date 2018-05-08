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В Оренбурге возложили цветы к Вечному огню накануне Дня Победы
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В Оренбурге возложили цветы к Вечному огню накануне Дня Победы 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне в Оренбурге прошли торжественно-траурные церемонии по возложению цветов к Вечному огню.
Так на проспекте Победы оренбуржцы возложили цветы к мемориальному комплексу советским воинам, умершим от ран в госпиталях Оренбурга. В церемонии приняли участие ветераны ВОВ, труженики тыла, дети войны, Губернатор Юрий Берг и Глава Оренбурга Евгений Арапов. Кроме того, на церемонии присутствовали воспитанники детского сада №3, сотрудники которого на протяжении 20 лет участвуют в данном мероприятии. В этот раз присутствовало около 110 детей.
Заместитель заведующего по воспитательной работе Людмила Пипич рассказывает, что это давняя традиция. Многие воспитанники уже сами стали родителями и всегда с волнением ждут этого дня, чтобы передать своим детям память о той страшной войне.
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