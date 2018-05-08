В Петербурге новорожденного ребенка нашли в холодильнике

Ранее СМИ сообщали, что несовершеннолетняя девушка в Санкт-Петербурге родила ребенка в заброшенном здании и положила его в неработающий холодильник.

"После обнаружения новорожденного мальчика в неработающем холодильнике расселенного общежития в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство", — говорится в сообщении.

Ребенок госпитализирован.