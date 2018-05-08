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В Петербурге новорожденного ребенка нашли в холодильнике
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В Петербурге новорожденного ребенка нашли в холодильнике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Новорожденного младенца нашли в холодильнике в Санкт-Петербурге, ребенок госпитализирован, сообщается на канале СК РФ в «ТамТам».
Ранее СМИ сообщали, что несовершеннолетняя девушка в Санкт-Петербурге родила ребенка в заброшенном здании и положила его в неработающий холодильник.
"После обнаружения новорожденного мальчика в неработающем холодильнике расселенного общежития в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство", — говорится в сообщении.
Ребенок госпитализирован.
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