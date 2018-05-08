Подарки воспитателям и банкет: имеют ли право требовать деньги за выпускной в детском саду

Наступает пора выпускных, и не только в школах, но и в детских садах. Сейчас для детей что только не придумают: и аниматоры на праздник, и банкетные залы в ресторанах. Простыми напутственными словами воспитателей никто уже не обходится. Выпустить ребёнка из садика — дело дорогое. Мы узнали, сколько стоит организовать выпускной в детском саду и что делать, если нет возможности (или желания) сдавать деньги, но устроить праздник малышу очень хочется.

Мы поговорили с родителями, которые водят детей в садики в разных районах города. Они рассказали, что деньги собирают все: на подарки детям, воспитателям и руководителям садика, на украшение зала, чаепитие, выпускной альбом с фотографиями. В основном родители сдают по 4–5 тысяч рублей. По 5 тысяч сдают те родители, которые после выпускного в садике ведут своих детей веселиться ещё куда-то. Ещё дороже выходит у тех, кто заказывает фотографов и видеооператоров. Услуги некоторых стоят до 15 тысяч рублей. Все расходы обговариваются на родительских собраниях.

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— После праздника нас везут на «развлекаловку» в музей с аниматорами. Мы сдавали по 5 тысяч, — рассказывает мама будущей первоклашки Евгения Артемьева . — Но, учитывая, сколько всего нужно собрать к школе, эта сумма, конечно, немаленькая.

А что делать тем родителям, для которых эта сумма не то что немаленькая — неподъёмная? Оставить ребёнка без праздника? Мы спросили в департаменте образования по Ярославской области, предусмотрены ли какие-то развлечения бесплатно? То есть должна ли администрация детского сада обязательно организовать детям выпускной-утренник? Обязаны ли родители сдавать на это деньги?

— Обычно работники детских дошкольных учреждений обязательно включают в план работы мероприятие, посвященное окончанию детского сада. Как правило, на таком утреннике проходят спектакли, концерты, малыши читают стихи, прощаются с садиком, получают добрые напутствия и пожелания школьных успехов. На такой праздник обязательно приглашаются и дети, и родители маленьких выпускников. Никаких сборов денег здесь нет и быть не может! Любые дополнительные расходы — только по инициативе родителей, и активисты из родительского комитета не имеют права никого принуждать, это незаконно. Пока таких сигналов к нам не поступало, но о фактах давления на родителей по поводу сбора денег на выпускные прошу обязательно сообщать, — сказала директор областного департамента образования Ирина Лобода

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Добрые напутствия и пожелания — это, несомненно, хорошо. Но вот каково будет ребёнку, которому не подарят подарок только потому, что у родителей не хватило денег?

— Для нас даже 4 тысячи — это много, — говорит мама мальчика, которая попросила не называть имя. — Но что делать… На собрании все приняли решение сдавать деньги. Поэтому и мы сдаём. Хотя, честно говоря, моя зарплата не позволяет покупать цветы всему персоналу детсада.

Родители уточнили, что покупают детям в основном канцелярские принадлежности, а воспитателям и руководителям сада дарят деньги и цветы.

В департаменте образования Ярославской области организована постоянно действующая горячая линия, телефон 8 (4852) 31-43-45 работает круглосуточно в режиме автоответчика. Чиновники пояснили, что всем, у кого незаконно требуют деньги на организацию выпускных, следует немедленно позвонить по этому номеру.