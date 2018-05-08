В Печатниках для детей провели необычный тренинг

Ребята из Печатников — подопечные ГБУ ЦСПСиД «Печатники» — стали участниками необычного тренинга по повышению самооценки. Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.

«Тренинг повышения самооценки заключается в помощи ребенку обрести уверенность в своей личности, способностях и потенциале. Способы повышения самооценки направлены на программирование подсознания ребенка на жизненную успешность. Ребятам было предложено нарисовать рисунок «Мое взрослое будущее». После того как рисунки были закончены, все обсудили свое прекрасное будущее. А также, какие усилия им придется приложить для этого», — говорится в сообщении.

Подробнее о мероприятиях центра: cspsid-pechatniki.ru. (то)