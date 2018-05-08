В Пскове отремонтируют помещения в отделении ранней помощи «Лим-по-по»

Подрядчика по капремонту помещений в отделении ранней помощи «Лим-по-по», в котором разместится Центр дистанционного сопровождения детей с особенностями развития, определили на днях, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По результатам конкурса ремонтом второго этажа здания на ул. Стахановской, д.12 в Пскове займется псковская организация. В настоящее время идет процедура заключения контракта с подрядчиком на общую сумму порядка 1,5 млн рублей. Сэкономленные в результате торгов средства (более 350 тыс. рублей) планируется направить на совершенствование системы безопасности.

Напомним, решение о выделении средств на ремонт помещений принял временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников . В отремонтированные помещения «Лим-по-по» переедут специалисты дистанционного сопровождения детей с особенностями развития. Сейчас они находятся в другом здании на ул. Вокзальной и вынуждены ездить на занятия к воспитанникам. В настоящее время они оказывают помощь 116 детям и их семьям, а также дают методические консультации педагогам из разных школ области.

Здесь же будет располагаться региональный ресурсный центр сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и их семей.

Напомним, что отделение ранней помощи «Лимпопо» является одним из подразделений Центра лечебной педагогики, где оказывается помощь детям с особыми возможностями здоровья в возрасте от 0 до 4 лет. Недавно в нем открылись четыре новые группы кратковременного пребывания малышей.