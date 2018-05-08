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Детям из Текстильщиков напомнили правила безопасности
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Детям из Текстильщиков напомнили правила безопасности 

Управа района Текстильщики 31 минуту назад
Фото: Управа района Текстильщики
Профилактические беседы и занятия, приуроченные ко Дню охраны труда, организовали в школе №654 имени Фридмана, которая находится в Текстильщиках. Об этом рассказали в администрации школы.
— Дети участвовали в серии занятий «Забочусь о своем здоровье сам», в беседах «Опасные предметы», «Берегись огня», «Дорога не место для игр». Также прошли игровые мероприятия, посвященные личной безопасности детей. Ребятам напомнили об осторожном обращении с лекарствами и опасными предметами, правилах поведения дома и на улице. Дети посетили библиотеку, где им рассказали о многообразии профессий, а также побывали на интереснейшей экскурсии в пожарной части, — поделился подробностями представитель школы.
Напомним, что школа №654 имени Фридмана находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
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