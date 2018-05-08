Детям из Текстильщиков напомнили правила безопасности

Профилактические беседы и занятия, приуроченные ко Дню охраны труда, организовали в школе №654 имени Фридмана, которая находится в Текстильщиках. Об этом рассказали в администрации школы.

— Дети участвовали в серии занятий «Забочусь о своем здоровье сам», в беседах «Опасные предметы», «Берегись огня», «Дорога не место для игр». Также прошли игровые мероприятия, посвященные личной безопасности детей. Ребятам напомнили об осторожном обращении с лекарствами и опасными предметами, правилах поведения дома и на улице. Дети посетили библиотеку, где им рассказали о многообразии профессий, а также побывали на интереснейшей экскурсии в пожарной части, — поделился подробностями представитель школы.

Напомним, что школа №654 имени Фридмана находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)