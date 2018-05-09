Истории детских игрушек из блокадного Ленинграда

В день празднования Великой Победы RT делится историями детей, которые столкнулись с ужасами блокадного Ленинграда. Пережить это страшное время им помогли в том числе и игрушки, ставшие для ребят настоящими друзьями и даже защитниками.