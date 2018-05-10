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В блокадном Ленинграде прошли два футбольных матча, а не один
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В блокадном Ленинграде прошли два футбольных матча, а не один 

Мир24 12 часов назад
Фото: Экспресс-газета
В блокадном Ленинграде прошли два матча, а не один, как было принято считать ранее, сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей петербургского архивного комитета и архива кинофотофонодокументов.
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